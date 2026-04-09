Съдът остави в ареста шейха от кралското семейство на ОАЕ

Апелативният съд в София остави в ареста за 40 дни шейха от управляващото кралско семейство на Обединените арабски емирства, задържан преди дни в България. Според БНТ името на шейха е Халед Зайед Алнахян. Той беше задържан заради издадена от Обединените арабски емирства червена бюлетина на Интерпол.

Шейх Алнахян е част от управляващата фамилия в Обединените арабски емирства и е издирван, тъй като срещу него има влязла в сила през 2017 г. присъда от шест месеца лишаване от свобода и над 4,8 милиона евро глоба заради финансови престъпления в родината му. Конкретното обвинение срещу него е злоупотреба с доверие. Последните години той е пребивавал в редица държави от Европейския съюз.

Съдът не прие доводите, че няма опасност арестуваният да се укрие, защото му била издадена забрана да напуска територията на България, докато не бъде решен въпросът с неговата екстрадиция за ОАЕ. Съдът каза, че той няма постоянен адрес в България и би могъл да се укрие, ако е на свобода, заради което потвърди определението на Софийски градски съд, с което шейх Алнахян е оставен в ареста.

Съдът не се съобрази с мотивите на защитата, която твърди, че давността за наказание за извършените от него престъпления в Обединените арабски емирства е изтекла, тъй като няма такава постъпила информация у нас от Интерпол. Съдът отбеляза още, че червената бюлетина на Интерпол е от 15 декември 2025 г., т.е. тя е съвсем нова и не е логично да бъде издадена, ако давността за наказанието му е отминала.

Пред съда Алнахян каза, че не е знаел за присъдата, а освен това има дипломатически паспорт от една година и това доказва, че държавата му знае той къде се намира.

Предстои производство по искането на ОАЕ шейхът да бъде екстрадиран.