Срещата на Путин и Тръмп ще е в Анкоридж

Днес, 20:33

Срещата на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп ще бъде в Анкоридж, съобщиха от Белия дом. Досега не беше потвърден точния град, в който на 15 август ще се срещнат държавните глави на САЩ и Русия. Анкоридж е най-големият град в Аляска, разположен в южната централна част на щата на брега на залива Кук. По-рано американската администрация за гражданска авиация съобщи, че въздушното пространство над Анкоридж ще бъде затворено на 15 август.

Предполага се, че самолетът на Путин ще лети към Аляска през Беринговия проток — за да избегне пребиваването над неутрални води и веднага да попадне от въздушното пространство на Русия във въздушното пространство на САЩ.

Малко преди Белия дом да съобщи мястото, външните министри на САЩ и Русия Рубио и Лавров обсъдиха по телефона подготовката за предстоящата на 15 август среща между Путин и Тръмп. 

Пийт Хегсет, министърът на отбраната на САЩ, потвърди днес, че двамата президенти ще обсъждат размяна на територия в Украйна. Малко по-късно украинският президент Володимир Зеленски отново заяви: "Ние няма да напуснем Донбас. Не може да направим това"-

 

