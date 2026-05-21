Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Скандален видеоклип на израелски министър провокира остри реакции в Европа

Днес, 18:25
Кадър от видеото на Бен-Гвир
Кадър от видеото на Бен-Гвир

Израелският министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир публикува видео от „тържественото посрещане“ на пропалестински активисти от „Флотилията на свободата“. Действието се развива на пристанището в Ашдод.

Всички задържани са оковани с белезници и поставени на четири крака, докато Бен-Гвир размахва израелското знаме и вика: „Добре дошли в Израел! Ние сме господарите тук!”. Бен-Гвир казва още: „Ето така посрещаме поддръжниците на тероризма“. 

Задържаните са обществени активисти от САЩ, Испания, Италия, Германия, Белгия, Великобритания и други западни страни. Това предизвика бурни реакции сред европейските лидери. 

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че видеоклипът с участието на израелския министър Бен-Гвир е неприемлив и че отношението към демонстрантите, сред които имаше и италиански граждани, е недопустимо. Мелони съобщи, че Рим предприема спешни мерки за освобождаването им и възнамерява да привика израелския посланик за официални обяснения.

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката за сигурност Кая Калас осъди „унизителното и недопустимо“ отношение към активистите в Израел. „Поведението на израелския министър Бен-Гвир е недостойно за всеки, заемащ държавна длъжност в демократична държава“, подчерта тя.

Според испанския премиер Педро Санчес въпросът за санкции срещу Итамар Бен Гвир е от „спешен порядък“ за Брюксел. Санчес отбеляза, че още през септември Испания е издала забрана за влизане на Бен Гвир в страната.

Във връзка със скандалното видео, озаглавено „Добре дошли в Израел“, Великобритания и Франция са привикали израелските представители в двете страни.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира с необичайно остра критика към своя министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир след публикуването на скандалния видеоклип.

В официално изявление Нетаняху заяви, че макар Израел да има пълното право да спира „провокативни флотилии от поддръжници на терористите от Хамас“, начинът, по който Бен-Гвир се е отнесъл към активистите, „не съответства на ценностите и нормите на Държавата Израел“.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Бен-Гвир, флотилия

Още новини по темата

Израел инвестирал милиони в имиджова кампания покрай "Евровизия"
12 Май 2026

Израел прехвърли в ОАЕ лазерна система срещу ирански ракети
01 Май 2026

Израел задържа 175 активисти от новата флотилия за Газа
30 Апр. 2026

Зеленски заплаши Израел със санкции
28 Апр. 2026

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици
24 Апр. 2026

Ливан и Израел договориха 10-дневно примирие
16 Апр. 2026

Нетаняху съобщи, че ядрената програма на Иран е унищожена
11 Апр. 2026

Израел обяви, че ще започне скоро преговори с Ливан
09 Апр. 2026

Иран пак затвори Ормузкия проток
08 Апр. 2026

САЩ и Иран спряха огъня за две седмици
08 Апр. 2026

Полицията простреля трима пред консулството на Израел в Истанбул
07 Апр. 2026

Израел въведе смъртно наказание само за палестинци
31 Март 2026

Израел ликвидира командира на иранските ВМС
26 Март 2026

Иран наема непълнолетни израелци за шпионаж и диверсии
26 Март 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса