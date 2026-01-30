Ситуацията около Иран пречи на преговорите между Москва и Киев

Вторият етап от преките преговори между Русия и Украйна, които трябва да се състоят отново в Абу Даби, могат да бъдат отложени, съобщи украинският президент Володимир Зеленски. Причината не е нежелание на двете страни, а напрежението в региона. "Нещо се случва в ситуацията с Америка и Иран. И тези неща вероятно могат да повлияят на датата", обясни Зеленски.

Зеленски обясни някои от позициите на Украйна в хода на преговорите. "Не сме готови за компромиси, които водят до нарушаване на териториалната цялост", повтори той. Според Зеленски, териториалния въпрос и разговорите около Запорожката АЕЦ са част от една и съща тема. "Няма да дадем Донбас и ЗАЕЦ без бой", каза той.

Технически ще сме готови за влизане в ЕС през 2027 г., сигурен е Зеленски.

"Енергийното примирие" във войната в Украйна, което бе обявено за пръв път от Доналд Тръмп, влезе в сила в полунощ. Няма данни Русия да е използвала ракети или ударни дронове по енергийни цели. Украинската страна подчерта, че това примирие засяга само един тип обекти - енергийните, и очакват руската армия да засили атаките си по друг тип цели, включително военни и цивилни.