Мнозинство от швейцарските избиратели одобриха на референдум днес промени в Закона за военните материали, с които се облекчават правилата за износ на оръжие. Привържениците на облекчаването на износа на швейцарско оръжие спечелиха референдума, събирайки 54,29 % от гласовете, съобщи Федерална статистическа служба на Швейцария.

Облекченията обаче няма да се отнасят за Украйна, която ще остане лишена от достъп до швейцарско оръжие както пряко, така и чрез трети страни.

Новото законодателство ще позволи на Швейцария да доставя военна техника на 36 определени държави партньори, европейски и западни страни, дори ако те участват във въоръжени конфликти, при условие че износът е съвместим със задълженията ѝ за неутралитет и с външнополитическите ѝ интереси.

Промяната дава възможност и оръжията да се продават, без купувачите да трябва да искат разрешение от Берн за препродажбата на вече закупена техника, като Държавният секретариат по икономическите въпроси (SECO) ще продължи да одобрява всеки отделен износ.

Забраната за Украйна остава в сила, тъй като законът за неутралитета включва принципа на равно третиране, а Русия е под ембарго. Марианне Биндер от Центристката партия, привърженик на реформата, заяви пред SRF, че избирателите са отчели променената обстановка в сигурността, но определи изключването на Украйна като петно върху резултата.

Реформата е пряко следствие от войната в Украйна. След руското нахлуване през 2022 г. Берн блокира европейски държави да изпратят на Киев закупени преди това швейцарски боеприпаси и бойни машини, като отхвърли искания на Дания и Германия, а още в началото на 2023 г. Мадрид съобщи, че Швейцария налага вето върху част от оръжията, които Испания искаше да предостави на Украйна. Тази рестриктивна политика сериозно обтегна отношенията с приятелски държави като Германия, а швейцарският износ на оръжие рязко спадна през 2023 и 2024 г., тъй като страните избягваха швейцарските оръжия. През 2025 г. износът отново нарасна с 43% до 948,2 млн. швейцарски франка, като най-голям получател беше Германия.

Референдумът беше свикан от левите партии и хуманитарни организации, които предупреждаваха, че реформата може да подкопае неутралитета и да увеличи риска швейцарско оръжие да бъде използвано в конфликти, а сред противниците бяха Социалдемократическата партия, Зелените, Евангелската народна партия, антимилитаристки групи и неправителствени организации.