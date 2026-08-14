Швеция праща в затвора и 14-годишни престъпници

Pixabay Швеция води тежка битка срещу нарастващото насилие от страната на организираната престъпност. То се дължи най-вече на конфликтите между враждуващи банди и битките за контрол върху наркопазара.

При извършено убийство или друго тежко престъпление 14-годишните в Швеция ще носят пълна наказателна отговорност. Такъв закон прие парламентът на страната, като изключи смекчаването на присъдите на непълнолетни, съобщи "Дойче Веле".

Шведският парламент разгледа и прие закон, с който възрастта за поемане на наказателна отговорност се сваля от 15 на 14 години. Законодателството бе подкрепено от управляващите и от опозицията, съобщава АРД. Присъдите на младежите няма да подлежат на смекчаване и ненавършилите 18 години ще могат да бъдат осъдени на до 18 години затвор.

Дясноцентристкото правителство на премиера Улф Кристершон поиска да се въведе възможност за затвор на деца от 13 години нататък, ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, но предложението не намери мнозинство в парламента.

Швеция води тежка битка срещу нарастващото насилие от страната на организираната престъпност. То се дължи най-вече на конфликтите между враждуващи банди и битките за контрол върху наркопазара. Тези банди все по-често вербуват непълнолетни под 15 години за извършването на атентати и нападения с огнестрелно оръжие, тъй като в случай на арест те не са застрашени от затвор. Новият закон влиза в сила на десети септември, т.е. три дни преди парламентарните избори в Швеция.