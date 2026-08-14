Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Швеция праща в затвора и 14-годишни престъпници

Страната води тежка битка срещу враждуващи банди, които използват непълнолетни за нападения и атентати

14 Авг. 2026
Швеция води тежка битка срещу нарастващото насилие от страната на организираната престъпност. То се дължи най-вече на конфликтите между враждуващи банди и битките за контрол върху наркопазара.
Pixabay
Швеция води тежка битка срещу нарастващото насилие от страната на организираната престъпност. То се дължи най-вече на конфликтите между враждуващи банди и битките за контрол върху наркопазара.

При извършено убийство или друго тежко престъпление 14-годишните в Швеция ще носят пълна наказателна отговорност. Такъв закон прие парламентът на страната, като изключи смекчаването на присъдите на непълнолетни, съобщи "Дойче Веле".

Шведският парламент разгледа и прие закон, с който възрастта за поемане на наказателна отговорност се сваля от 15 на 14 години. Законодателството бе подкрепено от управляващите и от опозицията, съобщава АРД. Присъдите на младежите няма да подлежат на смекчаване и ненавършилите 18 години ще могат да бъдат осъдени на до 18 години затвор. 

Дясноцентристкото правителство на премиера Улф Кристершон поиска да се въведе възможност за затвор на деца от 13 години нататък, ако са извършили убийство или друго тежко престъпление, но предложението не намери мнозинство в парламента. 

Швеция води тежка битка срещу нарастващото насилие от страната на организираната престъпност. То се дължи най-вече на конфликтите между враждуващи банди и битките за контрол върху наркопазара. Тези банди все по-често вербуват непълнолетни под 15 години за извършването на атентати и нападения с огнестрелно оръжие, тъй като в случай на арест те не са застрашени от затвор. Новият закон  влиза в сила на десети септември, т.е. три дни преди парламентарните избори в Швеция.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Швеция, присъда, малотени, непълнолетни

Още новини по темата

Демерджиев се закани на "изродите, които нормализират варварството"
11 Авг. 2026

Съдия разкри зловещи подробности от гаврите на непълнолетните в Пловдив
07 Авг. 2026

Непълнолетни са подмамили и пребили до смърт мъж в Пловдив
06 Авг. 2026

Швеция задължи имигрантите "да се държат прилично"
16 Юни 2026

След таблетите: Защо Швеция се връща към хартията
01 Юни 2026

Частен съдебен изпълнител e осъден за престъпление по служба
27 Май 2026

Швеция задържа руски кораб
07 Март 2026

Швеция съветва гражданите да имат кеш за 7 дни в случай на война

05 Март 2026

Швеция иска деца на 13 г. да носят наказателна отговорност
28 Яну. 2026

Член на СИК е глобен с 511 евро за гласуване 2 пъти
26 Яну. 2026

Пенсионерите в Швеция масово тръгнаха да учат
28 Дек. 2025

В Швеция преместиха цяла църква заради мина за желязо
21 Авг. 2025

9 г. и 4 м. затвор за гонка с бус с мигранти, при която загина полицай
15 Авг. 2025

Шведският премиер е критикуван, че ползва ИИ
06 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията на Радев трябва да се радикализира или ще загине
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки