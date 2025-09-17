САЩ въвеждат входна такса за зелена карта и оскъпяват туристическите визи

Държавният департамент на САЩ обяви днес, че от 16 октомври 2025 г. всички лица, които се регистрират за лотарията „зелена карта“, ще трябва да заплащат такса от 1 долар за електронна регистрация. Това е първият път, когато участниците ще бъдат таксувани само за да влязат в годишната лотария.

Промяната има за цел да разпредели по-равномерно разходите за управление на лотарията, вместо тежестта да пада само върху малкия брой кандидати, които са избрани да кандидатстват за виза.

Новата политика идва точно преди регистрационния период за лотарията DV 2027, който започва в началото на октомври (точните дати ще бъдат обявени от Държавния департамент).

Всички участници трябва да заплатят 1 USD при подаване на електронната си регистрация на официалния уебсайт на правителството на САЩ. Плащането трябва да се извърши през упълномощен правителствен портал в момента на регистрацията. Таксата от 330 USD за избраните кандидати се запазва. Част от административните разходи, които преди се покриваха от тази такса, вече ще бъдат покривани от регистрационната такса. Регистрационната такса не подлежи на възстановяване, независимо от резултатите от лотарията или от това дали кандидатът ще продължи към подаване на виза. Таксите не могат да се прехвърлят между различни години на лотарията.

Лотарията предоставя до 55 000 имигрантски визи годишно на кандидати от държави с ниски нива на имиграция в САЩ. През последните години програмата получава десетки милиони регистрации, което води до значителни административни разходи.

Държавният департамент очаква търсенето на DV лотарията леко да намалее. Това може да подобри шансовете за кандидатите и да намали административното натоварване от обработването на милиони регистрации.

Допълнителните приходи също ще укрепят програмата чрез подобряване на сигурността, повишаване на ефективността и евентуално съкращаване на сроковете за обработка.

От 1 октомври 2025 г. влиза в сила и нова вътрешна политика – т.нар. „такса за визова почтеност“ (visa integrity fee), която ще увеличи разходите за получаване на повечето неимигрантски визи. Сумата ще бъде 250 USD и ще засегне голяма част от приблизително 72 милиона посетители, които влизат в САЩ всяка година. Някои държави ще продължат да бъдат обхванати от Програмата за безвизово пътуване (Visa Waiver Program).

Новите такси показват трудния баланс – от една страна, засилване на имиграционния контрол, а от друга – запазване на САЩ като водеща световна дестинация за туристи, бизнес посетители, студенти и временно заети.

С наближаването на Световното първенство по футбол 2026, което САЩ ще съорганизират с Канада и Мексико, експерти от туристическата индустрия се притесняват, че по-високите разходи и бюрокрация може да откажат фенове и туристи, насочвайки ги към други държави.

Асоциацията за пътувания в САЩ определи таксата като „огромна стъпка назад“, която може да обезкуражи милиони потенциални посетители. Според Ерик Хансен, вицепрезидент по връзки с правителството, тази такса „увеличава с поне 250 долара и без това високите визови такси, което е бариера за международните туристи“.

Таксата от 250 USD ще се прилага за всички пътуващи, които се нуждаят от неимигрантска виза, с изключение на държавите, включени в Програмата за безвизово пътуване. Посетителите от тези държави (напр. част от европейските страни, Австралия, Япония, Южна Корея, Израел и др.) ще продължат да бъдат освободени, но таксата за електронно разрешение за пътуване (ESTA) ще се увеличи от 21 долара на поне 40 долара. За останалите държави новата такса ще се начислява допълнително към вече съществуващата такса за обработка на виза – 185 долара. Таксата за влизане по сухопътни граници (I-94) също ще се увеличи с 400% – от 6 долара на 24 долара.

Всички тези такси ще бъдат актуализирани ежегодно с инфлацията. Освен това някои кандидати може да бъдат изправени пред още по-високи предварителни разходи. Както вече съобщихме, чрез пилотната програма за визови гаранции, някои посетители ще трябва да внесат гаранция до 15 000 долара, която може да бъде възстановена, ако напуснат САЩ навреме.

Все още не е ясно как ще става възстановяването, колко време ще отнема и как ще се решават спорове. Докато няма яснота, пътници от държави като Малави и Замбия ще трябва да плащат големи суми предварително, без гаранция за лесно връщане.

Очаква се новата такса от 250 долара да донесе около 27 милиарда долара за десет години (2,7 милиарда долара годишно), според Бюджетната служба на Конгреса. Но според Oxford Economics, тази такса може да доведе до почти 1 милион по-малко посещения годишно, което за три години ще коства на икономиката на САЩ около 11 милиарда долара загубени приходи от туризъм и данъци, както и загуба на 15 000 работни места в сектора на пътуванията.