Пътуваме до Виетнам без виза за срок от 45 дни

Безвизов режим за престой във Виетнам с цел туризъм до 45 дни влиза в сила от от днес, 15 август. Той ще важи за гражданите на 12 държави, сред които България, без значение от вида паспорт.

Съгласно държавно решение, прието на 8 август, ще бъдат предоставени визови облекчения за гражданите на България, Белгия, Хърватия, Чехия, Унгария, Люксембург, Нидерландия, Полша, Румъния, Словакия, Словения и Швейцария.

Безвизовият режим за туристически пътувания до Виетнам се въвежда за срок от три години - до 14 август 2028 г. в рамките на програмата за насърчаване и развитие на туризма в страната.

На 8 август виетнамското правителство също така прие решение за отмяна на визите за ограничен срок за чуждестранни граждани от специално определени категории, чието присъствие е смятано за благоприятно за социално-икономическото развитие на страната. Това решение важи за гости, поканени от висши държавни представители, като например генералният секретар на Виетнамската комунистическа партия, президентът на Виетнам, председателят на Народното събрание, министър-председателят и вицепремиерите на Виетнам, министри, народни представители, председателят на Върховния народен съд, главният прокурор, главният държавен одитор и др. ръководители.

В списъка на специалните гости без виза влизат и учени, университетски преподаватели, главни инженери и висококвалифицирани служители в индустрията за цифрови технологии, инвеститори и ръководители от най-големите световни корпорации, културни, артистични, спортни и туристически фигури с положително обществено влияние, почетни консули на Виетнам в чужбина и експерти от изследователски институти.