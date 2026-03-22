Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Потънаха 7 луксозни яхти за поне 100 млн. евро при пожар в Бодрум

Повечето са собственост на офшорки, а някои са на британски и американски милиардери, твърдят местни медии

Днес, 18:00
Кадър от гасенето на яхтеното пристанище
Кадър от гасенето на яхтеното пристанище

Седем луксозни яхти са потънали, а още една е била повредена при пожар днес в прочутото яхтено пристанище Ялъкавак в турския курортен град Бодрум на брега на Егейско море, съобщи „Хюриет дейли нюз“, цитиран от БТА. Щетите се оценяват на над 100 милиона долара.

Пожарът е избухнал около 3:40 ч. през нощта на яхта, закотвена в пристанището, и бързо се е разпространил от силните ветрове по съседните плавателни съдове. На място са пристигнали противопожарни екипи по суша и вода в опит да овладеят огъня в едно от най-престижните яхтени пристанища в Средиземноморието.

По първоначални оценки седем яхти с дължина между 20 и 24 м са били напълно унищожени и са потънали. Един съд е претърпял частични щети.

 

Според валийството на окръг Мугла огънят е започнал на яхтата „Сису“ след експлозия с неизвестна причина, която в момента се разследва.

Информациите за инцидента не дават категорични сведения за собствеността на засегнатите яхти, защото много от луксозните съдове в пристанището Ялъкавак са регистрирани на името на офшорни компании. Според сведения на местни медии една от тях, „Айсберг“, е била на руски бизнесмен, преди да премине в ръцете на друг собственик.

Друга, „Дедс Той“ (Dad’s Toy) е описвана от персонала на пристанището като символ на разкоша и се предполага, че е свързана с британски или американски милиардер. За трета от изгорелите яхти, „Lulu d’Angel“, се смята, че принадлежи на семейство от Близкия изток и е известна, че се използва рядко и с висока степен на дискретност.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Турция, яхти, пожар

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Магнитски" вече никого не плаши
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?