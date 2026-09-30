Пентагонът и Мъск стартираха "Проект Меридиан"

Министърът на войната на САЩ Пийт Хегсет обяви създаването на нова инициатива на Пентагона, наречена „Проект Меридиан“ (Project Meridian), която ще проучва как ще изглеждат бъдещите войни и как американските въоръжени сили трябва да се подготвят за тях.

Хегсет направи съобщението по време на речта си за състоянието на въоръжените сили в базата на морската пехота на САЩ в Куантико, щата Вирджиния.

В ръководството на „Меридиан“ са включени Илон Мъск, основателят на Anduril Палмър Лъки и бившият председател на Камарата на представителите Нют Гингрич. Инициативата ще работи под ръководството на главния технологичен директор на военното министерство Емил Майкъл.

„Проект Меридиан“ няма да бъде ново оперативно военно командване, а стратегическа инициатива за анализ на развитието на военните технологии и начина, по който бъдещите конфликти могат да бъдат водени. Според информацията, представена след речта на Хегсет, резултатите от работата трябва да бъдат представени в рамките на 120 дни, след което се предвижда публично представяне на основните изводи.

Създаването на „Проект Меридиан“ идва на фона на по-широко преструктуриране на американската военна политика в областта на безпилотните и автономните системи.

В същата реч Хегсет обяви създаването на Autonomous Warfare Command (AutoWarCom) – ново четиризвездно бойно командване, което ще отговаря за ускоряването на разработването, изпитването и внедряването на безпилотни и роботизирани системи. Предвижда се командването да започне да функционира през този месец.

