Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

В Одрин спряха да приемат левове

Днес, 13:14
БНР

Във връзка с въвеждането у нас на новата валута – еврото, търговски обекти и бюрата за обмяна на валута в турския град Одрин вече премахнаха българския лев от списъка с валути, които приемат и обменят, съобщи БНР.

Промяната се забелязва както в обменно-валутните бюра в централната част на града, така и в редица магазини, ресторанти и търговски центрове, които традиционно обслужват български клиенти.

По информация на търговци решението е взето превантивно, за да се избегнат обърквания и загуби в преходния период към единната европейска валута.

Част от обменните бюра посочват, че ще възобновят операциите с български левове само при наличие на яснота около окончателния курс и сроковете за обмяна.

Очаква се през следващите месеци плащанията от страна на българските граждани в Одрин да се извършват основно в евро или турски лири, като левът постепенно ще излезе от употреба при трансграничните разплащания.

Това вече се отразява на навиците на пътуващите за пазаруване и туризъм българи, които все по-често се подготвят с евро преди пътуване.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Одрин, Турция

Още новини по темата

Русия удари втори турски кораб
14 Дек. 2025

Одеса бе подложена на една от най-мощните руски атаки

13 Дек. 2025

В Истанбул строят съдебна зала за масови процеси
10 Дек. 2025

Четиричленно семейство почина в турски хотел
18 Ноем. 2025

20 военни загинаха при катастрофа на турски самолет в Грузия
12 Ноем. 2025

В Турция искат 2000 г. затвор за бившия кмет на Истанбул
11 Ноем. 2025

Археологически находки в Турция променят представата за човека в неолита
09 Ноем. 2025

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху
08 Ноем. 2025

Турция обяви находище от злато за 1,7 млрд. долара
06 Ноем. 2025

11 души са с доживотни присъди заради смъртоносен пожар в Турция
31 Окт. 2025

Кюрдските бойци се изтеглят от Турция
26 Окт. 2025

Турция тества принудително за наркотици десетки известни личности
08 Окт. 2025

Турция сключи серия договори със световни газови гиганти
15 Септ. 2025

Шефове на турски медиен холдинг са задържани при операция на прокуратурата
11 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ