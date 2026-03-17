Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-висшият ирански политик е бил ликвидиран от Израел

Засега Лариджани е жив само онлайн

17 Март 2026Обновена
Али Лариджани
Секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран и бивш шеф на парламента (2008–2020) Али Лариджани е бил основна цел на снощната израелска атака в Техеран, съобщи агенция "Ройтерс", позовавайки се на медиите в Тел Авив. 

Израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че Али Лариджани е бил „ликвидиран“ в понеделник вечерта.

Все още няма потвърждение от Техеран дали Лариджани е жив, пише "Ройтерс". Армията също така съобщи, че при друг удар е бил убит Голамреза Сулеймани, командир на военизираната формация „Басидж“ към КСИР, както и други високопоставени представители на тази формация. На фона на твърденията на Израел за неговата смърт Лариджани публикува в X писмо със съболезнования към загинали ирански моряци.

Али Лариджани е един от най-висшите политици в Иран сега. Той е водеща фигура в провеждането на ядрената политика на Иран и играе ключова роля за сключването на Съвместния всеобхватен план за действие от 2015 г. Неговата задача е да ръководи военните усилия срещу Съединените щати и Израел, а в края на февруари 2026 г. бе определен за предпочитан кандидат за временно управление на страната в случай на смъртта на върховния лидер Али Хаменей. На практика, Лариджани е военният лидер и главен стратег на Иран сега. 

Преди три дни Лариджани се включи в шествие по улиците на Техеран, докато наоколо падаха ракети.

След убийството на върховния лидер Али Хаменей, Лариджани пое управлението на държавните дела в преходния период, координирайки действията между армията, правителството и религиозните кръгове.

През януари 2026 г. САЩ наложиха нови санкции срещу него, обвинявайки го, че е „главният архитект“ на потушаването на масовите антиправителствени протести в страната.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КГИР) заяви днес, че е арестувал "десет чуждестранни шпиони". "Десет наемници, предатели, бяха идентифицирани и арестувани", съобщи разузнавателната част на КГИР в северозападната провинция Хорасан.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Али Лариджани, Иран, САЩ

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?