Тристранните преговори между Русия, САЩ и Украйна в Абу Даби приключиха без конкретен резултат и с надежда за бързо развитие. Единствената категорична договореност между Москва и Киев е двете страни да осъществят “нов мащабен обмен на пленници”.

“Русия и Украйна се приближиха към мира след преговорите в Абу Даби”, заяви ръководителят на руската делегация Владимир Медински. Москва е готова да продължи дебата за системата за сигурност в Европа след края на войната в Украйна. “Трябва да се лекува организмът като цяло, с лепенка тук няма да се справиш, светът се нуждае от нова, справедлива система за сигурност, която да не е в ущърб на другите страни”, каза Медински след преговорите. В Абу Даби руснаците не са имали никакъв контакт с представители на европейските страни - с Европа те не се обсъждали европейската сигурност.

Руската делегация е изключително доволна от американските посредници. “На европейците би било полезно да се поучат от посланиците на САЩ по отношение на реализма и стремежа към мир”, добави Медински. Той смята, че “пратениците на Тръмп са искрени, ефективни и, най-важното, ориентирани към резултат”.

По отношение на териториалните въпроси няма промяна в позициите. Русия смята Донбас за руски, а “всяка педя руска земя ще бъде върната по един или друг начин”, заяви Медински.

Украйна също не смята да променя позицията си за територията на Донбас - това е руска територия, която няма как да бъде отстъпена без битка. Преговарящият от украинска страна Арахамия определи преговорите в Абу Даби като „едни от най-трудните“ поради строгите указания на руската делегация. Украинците също коментират оптимистично преговорите: „Имаме добър импулс, за да намерим решение преди Нова година“, заяви Давид Арахамия.

Двамата американски посредници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър летят утре за Москва, където ще се се срещнат с Владимир Путин. Още същият ден американските представители ще се срещнат и с Владимир Зеленски - в Дъблин.

“Постигнахме значителен напредък по отношение на гаранциите за сигурността на Украйна”, заяви Къшнър.