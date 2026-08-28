Над 2500 са вече изчезналите в потопа в Непал и Тибет

Непал рязко повиши броя на изчезналите във внезапното наводнение, което помете цели райони по границата с Тибет. Тази вечер властите обявиха, че в неизвестност са 1924 души. Сред изчезналите са 517 чужденци, но голямото повишение идва от работниците, които са работили на хидроенергийни обекти по реките, които бяха наводнени в сряда – техният брой е 933 души. 558 души все още са в неизвестност и в Тибет, сред тях и наш сънародник.

В края на днешния ден равносметката е 579 установени жертви от непалска страна и петима загинали от тибетска, но този брой тепърва ще расте. Стотици хора бяха спасени от пострадалите райони – Китай обяви за 499 местни жители и 555 туристи, евакуирани в Тибет, а Непал – за 1545 спасени.

Засега опасността от нов потоп изглежда отслабва. Очакваше се преливане на изкуствено езеро, формирало се от наноси и отломки, но оттичането му тече сравнително нормално и спасителните операции в района бяха подновени. Опасност има и за затлачените реки, върху които се стовари огромното парче ледник в сряда.

Тече надпревара със стихията за спасяването на стотина работници, блокирани в тунел на хидроенергиен обект. Непалската армия разпространи видео как с огромни усилия военните успяват да изтеглят първите двама работници, покрити с кал.

Спасителните операции вървят изключително трудно поради разрушените мостове и над 40 км пътища. Непал обаче отклони предложената външна помощ в издирването и евакуациите, тъй като има печален опит от предишни случаи, в които струпването на огромен брой спасителни екипи от цял свят буквално е блокирало работата поради сложната координация. Така в Катманду вече е пристигнал специализиран екип от Южна Корея, но засега няма да бъде използван.

България все още има един гражданин, който се издирва в Тибет. Сред спасените от непалска страна има българка, която разказа, че е била в близост до разрушения граничен пункт на път за Кайлаш. Все още стотици хора са в неизвестност и от двете страни на границата. Много от изчезналите туристи са индийци – не само от Индия, а и от диаспората в цял свят. Те пътуват до Тибет за традиционната обиколка на свещения за няколко религии връх Кайлаш. Сред издирваните обаче има и хора от над 30 други националности.

Списък на изчезналите хора по държави разпространи преди малко "Асошиейтед прес":

Непал – 977

Китай – 558 в Тибет и почти 100 в Непал

Индия – 320

САЩ – 90

Малайзия – 51

Украйна – 55

Австралия – 39

Великобритания - 33

Канада – 25

Южна Корея – 9

Сингапур – 8

Германия – 8

Русия – 8

Южна Африка – 6

Латвия – 6

Япония – 5

Нова Зеландия – 5

Франция – 4

Белгия – 3

Испания – 3

По двама души са в неизвестност от Италия, Казахстан, Португалия, Ирландия и Нидерландия, и по един от Беларус, Финландия, Унгария, Израел, Литва, Филипините, България, Швейцария, Сърбия и Швеция.

В района на Кайлаш в момента има група от 15 български туристи на организирано от наш туроператор пътуване. Те са в безопасност и далеч от района на бедствието, но ще имат трудности с прибирането към Непал, тъй като пътят и граничният пункт бяха буквално отнесени от вълната.

Очаквайте подробности

При нужда от помощ

Снощи Външно излезе с указания към българите, които се намират в момента в Тибет и Непал. Намиращите се в засегнатия регион на тибетска територия незабавно да преустановят плановете си за пътуване по суша на юг и да проучат възможните на този етап алтернативни маршрути за прибиране в България, пише в тях.

Към момента сухопътната граница с Непал е затворена и възможен начин за напускане на Тибет е връщане към Лхаса и полет през вътрешността на Китай. Валежите в района продължават и има висок риск от вторични свлачища. Не се препоръчват опити за приближаване до границата с Непал (окръг Гиронг) или до коридорите на реките Бхоте Коси и Тришули.

При необходимост от съдействие, българските граждани, намиращи се на тибетска територия, могат да се обръщат към посолството на България в Китай на моб. телефон: + 86 156 4658 8195, както и на дежурни телефони в извънработно време: +86 156 4658 8195; +86 10 6532 1916. Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: [email protected]

Българските граждани, намиращи се на непалска територия могат да се обръщат за съдействие към посолството на България в Индия на телефони: +911126115550, +911126115549 ; +911124121054, както и на дежурен телефон в извънработно време: +919910999498.

Сигнали за съдействие се приемат и на имейл адрес: [email protected].

За съдействие при бедствени ситуации може да се обърнете и на денонощните телефонни линии на дирекция "Ситуационен център" на МВнР: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616 или на имейл: Crisis@mfа.bg.