Иран нанесе масирани удари по градове в Израел

Иран нанесе масирани удари по Израел в събота вечерта, при които бяха поразени жилищни сгради в Арад и Димона. При обстрела с балистични ракети има десетки ранени.

Гъст дим се издигна в 25-хилядния град Арад в източната част на Израел след попадение на иранска ракета в район с жилищни сгради. Военни хеликоптери излетяха към Арад, за да помогнат на ранените. Според израелски източници на Clash Report, около 100 души са ранени в града, като има и хора, затрупани под развалините. Болницата в Арад, Южен Израел, обяви извънредно положение, като заяви, че ранените са най-малко 70 души. Израелските служби за спешна помощ съобщават, че техните екипи оказват помощ на голям брой пострадали на мястото на инцидента, седем души, сред които 5-годишно момиченце, са в тежко състояние, 11 души са в среднотежко състояние.

Малко по-рано Иран почти изпълни заканата си от началото на март - да удари израелския град Димона, за да предизвика ядрен апокалипсис, тъй като в района е разположен ядреният комплекс на Израел. Балистична ракета стигна в събота вечерта до Димона - тя обаче порази града, който е на 12 км от ядрения комплекс. Разрушена беше сграда в града, отломки от ракетата вероятно са ударили и училище в южния израелски град. Ранени са десетки хора.

Clash Report твърди, че в Димона има 47 ранени, националната служба за спешна помощ говори за 40 ранени. 7 са в спешното отделение на болницата "Сорока". Болницата е приела 12-годишно момче, чието състояние се оценява като "сериозно". Според други източници, има данни за 5 загинали при атаката.

Служители на израелската полиция и граничната полиция бяха изпратени да извършат огледи за отломки, за които се съобщава, че са паднали в региона Негев и в западната част на Галилея, след като ЦАХАЛ прехвана ракетите.

Ядреният изследователски център „Шимон Перес“ – Негев, не е АЕЦ, а изследователски ядрен реактор с тежка вода. Макар официално Израел да твърди, че там се провеждат изследвания в областта на атомната наука, международните експерти са единодушни, че той служи за производство на оръжеен плутоний.

Въздушното пространство над Димона е напълно затворено. Обектът е защитен от многослойни системи за противовъздушна отбрана (включително „Железен купол“ и „Стрела“), тъй като е основна цел в заплахите на Иран и регионалните му съюзници.

Той функционира от средата на 60-те години на миналия век. Светът обаче научи подробности за вътрешността на Димона през 1986 г., когато бившият техник в центъра Мордехай Вануну изнесе снимки и информация пред британската преса, след което бе отвлечен от Мосад и осъден за държавна измяна.

Иран нанесе удар по израелски обект в Димона в отговор на атаката срещу ядрения обект в Натанз, съобщи тази вечер иранската държавна телевизия.

По-рано днес САЩ и Израел нанесоха удар по съоръжението за обогатяване на уран в Натанз в Централен Иран тази сутрин, съобщи иранската информационна агенция Тасним, предадоха Ройтерс и ДПА.

Не е имало изтичане на радиоактивни вещества и жителите в близост до обекта не са били изложени на риск, добави агенцията.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) не е отчетено повишение на нивата на радиация извън обекта.

Това е един от най-важните обекти за обогатяване на уран в страната. Белият дом твърди, че основната цел на войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари, е да се попречи на Иран да придобие ядрени оръжия. Израел разглежда ядрената и ракетната програми на Иран като най-голямата заплаха за своето съществуване.

“Въздушното пространство на Израел е беззащитно. Дошло е времето да пристъпим към изпълнението на следващите предварително изготвени планове”, заяви председателят на иранския парламент Мохамед Галибаф.