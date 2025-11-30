Медия без
Германия ще върне на Полша артефакти, откраднати от нацистите

30 Ноем. 2025
Германия ще върне скулптура глава на светец, открадната от замъка в Малборк
Германия ще върне скулптура глава на светец, открадната от замъка в Малборк

Германия ще върне на Полша ценни артефакти, откраднати по време на Втората световна война, съобщиха местните медии, предаде БГНЕС.

Според местния новинарски сайт Onet.pl, на срещата на 1 декември за обсъждане на полско-германското сътрудничество ще бъде обсъдено „историческото връщане на културни ценности, откраднати по време на Втората световна война“.

Полската страна описва връщането като „революционно“, според докладите, предаде АФП.

Сред артефактите се споменава и скулптура на глава на светец, открадната от замъка Малборк, кралска резиденция в Северна Полша.

Сред предметите се споменават и документи от Тевтонския орден – католическо братство на кръстоносци, действало през Средновековието.

Варшава иска връщането на архивите на Тевтонския орден от 1948 г.

По време на Втората световна война безброй полски артефакти, включително исторически архиви и произведения на изкуството, са били ограбени от нацистка Германия.

Въпросът отдавна е причина за напрежение между двете страни.

Консервативно-националистически полски политици, включително президентът Карол Навроцки, поискаха репарации от Германия.

В срещата в Берлин на 1 декември ще участват полският министър-председател Доналд Туск, германският канцлер Фридрих Мерц, както и полските министри на външните работи и отбраната, според канцеларията на федералния канцлер.

Планирано е лидерите да обсъдят въпроси, свързани със сигурността, включително войната в Украйна, и сътрудничеството между правителствата им. 

