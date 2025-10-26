Двама от крадците на Лувъра са задържани

Френската полиция задържа двама от крадците, които обраха за 7 минути няколко експоната от Лувъра на 19 октомври. Единият е бил арестуван в събота вечер в летището "Шарл дьо Гол", докато се готвел да хване полет за Алжир. Операцията била проведена около 22 часа вечерта от Бригадата за борба с бандитизма (BRB), съобщава Le Figaro.

В същото време вторият заподозрян е бил арестуван от съдебната полиция на Париж в Сен Дени.

Сто следователя бяха мобилизиране да участват в разследването на кражбата от най-големия музей в света.

Няма данни за съдбата на другите двама от четиримата крадци, както и за съдбата на откраднатите ценности - групата открадна девет бижута, на стойност 88 млн. евро.

Един от охранителите на Лувъра може да е оказал съдействие на крадците, които на 19 октомври извършиха кражба и напуснаха безпрепятствено парижкия музей. За това съобщи вестник The Daily Telegraph, позовавайки се на източници от разследващите органи. Благодарение на предоставената поверителна информация за системата за сигурност на музея, престъпниците са знаели къде има пропуск в нея“, цитира изданието думите на неназован източник.