Дронове удариха завод на "Газпром" на 1200 км от Украйна

Днес, 12:09

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) съобщи, че на Коледа е извършила удари с дронове с голям обсег срещу два ключови руски енергийни обекта. Първият удар е бил по Оренбургския газопреработвателен завод – най-големият в света газохимически комплекс, управляван от „Газпром“. При втората атака е поразено морското пристанище Темрюк – възникнал е пожар в два резервоара за петрол, като огънят е обхванал площ от около 2000 м².

Тези удари са част от засилената кампания на Украйна срещу руската енергийна инфраструктура в края на 2025 г.

Оренбургския газов химически комплекс на „Газпром“ разполага с капацитет за преработка на около 45 милиарда кубически метра природен газ и над 6 милиона тона газов кондензат годишно. Заводът е уникален с това, че преработва газ с високо съдържание на сероводород и хелий. Той е основен възел за преработка на суровини не само от Русия, но и от голямото находище Карачаганак в Казахстан. Според докладите на СБУ, дроновете са поразили специфични технологични инсталации за пречистване и фракциониране на газ. Ударите са предизвикали пожари в производствени цехове. Тъй като заводът е изключително сложна система от тръбопроводи и реактори под високо налягане, дори частични повреди водят до спиране на целия производствен цикъл от съображения за сигурност. Поради удара е преустановен приемът на суров газ от Казахстан. Министерството на енергетиката на Казахстан потвърди за „извънредна ситуация“, която принуждава казахстанските находища да ограничат добива си, тъй като няма къде да изпращат суровината за преработка.

Оренбург се намира на около 1200–1500 км от границата с Украйна. Успешният удар на такова разстояние демонстрира новите възможности на украинските дронове с голям обсег.

Два резервоара с петролни продукти се възпламениха в сряда през нощта в руското пристанище на Азовско море Темрюк, в Краснодарския край, като според местните власти причината е украинска атака с дронове. Пожарът е засегнал площ от около 2000 кв. м, уточниха от регионалния оперативен щаб в приложението "Телеграм". Засега няма данни за пострадали, се пояснява в съобщение на щаба, цитирано от ТАСС. За потушаването на пожара са мобилизирани 70 души и 11 пожарни коли, добавя руската държавна агенция.

