Доларови банкноти ще носят подписа на Тръмп

Подписът на президента на САЩ Доналд Тръмп ще фигурира върху доларови банкноти, предаде БТА, като цитира световните агенции.

Новината съобщи министерството на финансите. Първите банкноти от 100 долара с новия подпис ще бъдат отпечатани през юни. Впоследствие подписът ще появи и върху банкноти с друг номинал.

За първи път подпис на действащ президент ще фигурира върху емитирани банкноти. От 1861 г. върху банкнотите фигурира само подписът на американския министър на финансите.

"Няма по-силен начин да се признаят историческите постижения на нашата велика страна и на президента Доналд Тръмп от това да има банкноти, носещи неговото име", заяви министърът на финансите Скот Бесънт.

Новината е част от серия решения, насочени към оставяне образно казано на отпечатъка на Доналд Тръмп върху множество сгради и символи на САЩ, което предизвика обвинения в култ към личността.

На 19 март федерална комисия по изкуствата, чиито членове са назначени от Доналд Тръмп, даде зелена светлина за изработката на златна паметна монета с лика на президента.

Няколко обществени сгради вече са преименувани на името на републиканеца след завръщането му миналата година в Белия дом, като например център "Кенеди" - известната културна институция във Вашингтон. А във Флорида международното летище на Палм Бийч също ще смени името си, за да носи това на Доналд Тръмп, съгласно закон, приет от парламентаристите на този щат, в който е и частната резиденция на президента.