Най-малко 39 души са загинали след сблъсък между два високоскоростни влакове на Renfe и Iryo между испанските градове Мора и Оргас край Толедо. На място са изпратени спешни екипи за оказване на помощ на пострадалите.
При сблъсъка са дерайлирали два вагона от едната композиция.
Испанската железопътна компания „Ренфе“ съобщи в социалните мрежи, че движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено.
Причините за инцидента и окончателният брой на жертвите и ранените все още се изясняват. Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати в канавка. Кметът на Урда Мануел Галан е бил помолен да подготви спортна зала, в която да бъдат настанени пострадалите.
Премиерът Педро Санчес написа в платформата Х, че "службите за спешна помощ работят на терен, за да окажат съдействие на засегнатите и да гарантират тяхната безопасност, в координация с всички ангажирани институции".
Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 октомври 2026 г.
Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las…
Un amigo está en el accidente de tren en Toledo, la situación es muy grave. pic.twitter.com/KGYrghylLa— RescueYou (@RescueYou247TW) 28 октомври 2026 г.