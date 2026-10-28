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Десетки загинаха след сблъсък на
два високоскоростни влака край Толедо

Днес, 12:08
Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати настрани в канавка.
ЕПА/БГНЕС
Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати настрани в канавка.

Най-малко 39 души са загинали след сблъсък между два високоскоростни влакове на Renfe и Iryo  между испанските градове Мора и Оргас край Толедо. На място са изпратени спешни екипи за оказване на помощ на пострадалите.

При сблъсъка са дерайлирали два вагона от едната композиция.

Испанската железопътна компания „Ренфе“ съобщи в социалните мрежи, че движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено.

Причините за инцидента и окончателният брой на жертвите и ранените все още се изясняват.  Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати в канавка. Кметът на Урда Мануел Галан е бил помолен да подготви спортна зала, в която да бъдат настанени пострадалите.

Премиерът Педро Санчес написа в платформата Х, че "службите за спешна помощ работят на терен, за да окажат съдействие на засегнатите и да гарантират тяхната безопасност, в координация с всички ангажирани институции".

 

 

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