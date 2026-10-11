Дания разрешава на учителите физическа сила срещу ученици

Нов законопроект предизвиква разгорещен дебат в Дания. От години страната има проблем с нападенията срещу учители. В бъдеще те ще имат право да се защитават физически от учениците си. Освен това ще им бъде разрешено насилствено да отстраняват нарушаващите реда ученици от класната стая, съобщава „Билд“, цитиран от Би Ти Ви.

В Германия физическият контакт с ученици е разрешен само в изолирани случаи – като самозащита или оказване на помощ на други.

Дания сега иска да направи още една крачка напред. Например: Ако ученик наруши учебния процес и откаже да си тръгне, учителите ще имат право, според репортаж във френския вестник „Le Monde“, да задържат ученика или да го отведат в друга стая против волята му.

Целта е да има намеса, преди конфликтът да ескалира допълнително. „Например, ако ученик представлява опасност за себе си и другите и унищожи имущество“, коментира министърът на образованието в Дания.

Това ва би било възможно и ако ученик „значително нарушава“ учебния процес или „извършва психологически нарушения“.

Новият закон има за цел да гарантира „мир, ред и чистота“ в училищата.

„Учителите не трябва да се съмняват какво имат право да правят, когато ситуацията ескалира. Никой учител не трябва да се страхува, че ще бъде уволнен за намеса в ситуация на насилие, когато е необходимо“, коментира министърът на образованието.

Цифрите в Дания са тревожни. Повече от един на всеки четирима учители съобщават за увеличение на насилственото и деструктивно поведение. В един на всеки пет класа насилието е насочено и към учителите. Това са драматичните открития на проучване на Датската инспекция по труда.

Законопроектът сега трябва да бъде приет от парламента. Ако законът бъде приет, Дания ще се открои значително от останалата част на ЕС.