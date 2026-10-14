Български моряци са евакуирани от горящ кипърски кораб

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Български моряци са евакуирани след пожар на кораб, намиращ се на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана. Операцията по спасяването е координирана от Бреговата охрана на САЩ.

Плавателният съд REM ANDES е плавал под флага на Кипър, съобщава изданието Maritime.bg.

Огънят е тръгнал от машинното отделение на кораба.

Сигналът за бедствието е засечен от екипаж на C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата Клиъруотър. Веднага след това той се е отправил към мястото. Изпратен е и хеликоптер.

Всички членове на екипажа са прехвърлени на снабдителни кораби, които са се отзовали на сигнала за помощ. На борда на REM ANDES е имало 46 души, сред които български моряци и сеизмици.

Пожарът е избухнал в понеделник. Той е потушен.

От пресслужбата на Бреговата охрана са потвърдили пред Maritime.bg, че няма пострадали сред евакуираните.

Информацията за инцидента бе потвърдена и от българското представителство на компанията-собственик на кораба.