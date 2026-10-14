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Български моряци са евакуирани от горящ кипърски кораб

Спасителната операция е координирана от Бреговата охрана на САЩ

Днес, 10:38
Стопкадър от спасителната операция
maritime.bg
Стопкадър от спасителната операция

Български моряци са евакуирани след пожар на кораб, намиращ се на около 100 морски мили южно от Гранд Айл, Луизиана. Операцията по спасяването е координирана от Бреговата охрана на САЩ.

Плавателният съд REM ANDES е плавал под флага на Кипър, съобщава изданието Maritime.bg.

 

Огънят е тръгнал от машинното отделение на кораба.

Сигналът за бедствието е засечен от екипаж на C-27 Spartan на Бреговата охрана от авиобазата Клиъруотър. Веднага след това той се е отправил към мястото. Изпратен е и хеликоптер.

Всички членове на екипажа са прехвърлени на снабдителни кораби, които са се отзовали на сигнала за помощ. На борда на REM ANDES е имало 46 души, сред които български моряци и сеизмици.

Пожарът е избухнал в понеделник. Той е потушен.

От пресслужбата на Бреговата охрана са потвърдили пред Maritime.bg, че няма пострадали сред евакуираните.

Информацията за инцидента бе потвърдена и от българското представителство на компанията-собственик на кораба.

 

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