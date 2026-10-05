Българчета на 15 и 17 г. са пребили полицай при протестите във Франция

Двама българи на 15 и 17 години са арестувани и разследвани за предполагаемо тежко насилие в Белфорт, Източна Франция, съобщи прокурорът на града Пол-Едуар Лалоа, цитиран от France 24 и Фокус.

Миналата седмица група младежи беше заснета да бие и рита полицай, паднал на земята в Белфорт. Кадрите предизвикаха възмущение сред служителите на реда.

Един от младежите, когото полицаят се е опитал да арестува, преди да бъде нападнат, е подал жалба за опит за убийство, съобщи адвокатът му.

При разпита единият от младежите е признал участието си в нападението. "Не знам дали беше заради адреналина, но го ритнах два пъти в главата", е казал той.

17-годишният българин е оставен в предварителния арест, докато 15-годишният му съучастник е поставен под съдебен контрол.