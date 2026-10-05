Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Българчета на 15 и 17 г. са пребили полицай при протестите във Франция

Младежите с български паспорти са били арестувани в Белфорт

Днес, 11:40
Ученическите протести във Франция не стихват
ЕПА/БГНЕС
Ученическите протести във Франция не стихват

Двама българи на 15 и 17 години са арестувани и разследвани за предполагаемо тежко насилие в Белфорт, Източна Франция, съобщи прокурорът на града Пол-Едуар Лалоа, цитиран от France 24 и Фокус.

Миналата седмица група младежи беше заснета да бие и рита полицай, паднал на земята в Белфорт. Кадрите предизвикаха възмущение сред служителите на реда.

Един от младежите, когото полицаят се е опитал да арестува, преди да бъде нападнат, е подал жалба за опит за убийство, съобщи адвокатът му.

При разпита единият от младежите е признал участието си в нападението. "Не знам дали беше заради адреналина, но го ритнах два пъти в главата", е казал той.

17-годишният българин е оставен в предварителния арест, докато 15-годишният му съучастник е поставен под съдебен контрол.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ученически протести, Франция

Още новини по темата

Над 5000 са задържаните на протестите във Франция
03 Окт. 2026

Ученическите протести във Франция излизат от контрол
02 Окт. 2026

Ученически протести във Франция прераснаха в сблъсъци с полицията
30 Септ. 2026

Партията на Льо Пен ще има за първи път група в Сената
28 Септ. 2026

Влак дерайлира във Франция след предполагаема диверсия
12 Септ. 2026

Мигрант от Русия прегази хора на спирка в Кан
27 Авг. 2026

Френска стюардеса доказа, че работата ѝ е довела до рак на гърдата
26 Авг. 2026

Франция забрани телефоните и в гимназиите
25 Авг. 2026

Франция призова 30 000 души да не излизат заради пожар в рисков склад
02 Авг. 2026

ЕС се опасява, че горските пожари в Европа ще бушуват до ноември
27 Юли 2026

Франция евакуира още 220 хил. души заради пожарите
26 Юли 2026

Горски пожари поглъщат части от Франция и Испания
25 Юли 2026

България сама си избра вредител
16 Юли 2026

Франция затваря ядрени реактори заради екстремните жеги
12 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Борисов - новият ум на България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Йотова и Гюров водят парада на партийните сенки
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки