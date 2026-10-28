Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

64 са вече жертвите на влаковия сблъсък в Испания

Два влака се удариха край Толедо след проблем със сигнализацията

28 Окт. 2026Обновена
Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати настрани в канавка.
ЕПА/БГНЕС
Ужасяващи снимки в социалните мрежи показват вагони, преобърнати настрани в канавка.

64 са вече жертвите на ужасяващия сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо, Испания. Ранените са 58. Катастрофата е една от най-трагичните в историята на железниците в страната. Преди по-малко от година имаше друга катастрофа на високоскоростни влакове в провинция Кордоба. При нея загинаха 46 души, а 152 бяха ранени. Испания има най-голямата мрежа от високоскоростни влакове в Европа.

Днешният инцидент е между влак на "Ирио" със 146 пътници, сред които и едно бебе, и влак на "Аве" с 397 пътници. Така в двата влака е имало общо 544 души. По първоначална информация в единия от влаковете - този на "Ирио", е възникнал проблем със сигнализацията. Идващият след него влак не е получил информацията, вероятно поради човешка грешка. Така се стига до сблъсъка. При него са дерайлирали част от вагоните.

40 от загиналите са пътували в първия влак, а 24 - във втория.

Движението в такива случаи би следвало да бъде блокирано автоматично по система за безопасност, използвана за пръв път в Германия и внедрена в испанската жп мрежа. Тя би следвало автоматично да спре влак, ако трасето напред е заето. Това обаче днес не се е случило. 

Испанската железопътна компания „Ренфе“ съобщи в социалните мрежи, че движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено. Бяха отменени футболните мачове. Андалусия обяви тридневен траур.

Кметът на Урда Мануел Галан е бил помолен да подготви спортна зала, в която да бъдат настанени пострадалите.

Премиерът Педро Санчес написа в платформата Х, че "службите за спешна помощ работят на терен, за да окажат съдействие на засегнатите и да гарантират тяхната безопасност, в координация с всички ангажирани институции".

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

,

Още новини по темата

Пожар във високоскоростен влак в Испания наложи спешна евакуация
13 Окт. 2026
Почина вдъхновителката на масовите протести в Испания
08 Окт. 2026
Испанският премиер свика извънредни избори
05 Окт. 2026
Жилищната криза в Испания може да свали Педро Санчес
03 Окт. 2026
Вълна от протести в Испания заради резкия скок на наемите
29 Септ. 2026
Коли и камиони са чупили 228 пъти жп прелез край Враца
16 Септ. 2026
Италия удължи проверките за пристигащите от Испания
15 Септ. 2026
Изкусен майстор на бягствата е заловен в Испания след четвърто бягство от затвора
26 Авг. 2026
Испания спешно променя законите за мигрантите
26 Авг. 2026
Спасиха от пожар останките на първите крале на Арагон
24 Авг. 2026
10 земетресения разтърсиха Гранада
19 Авг. 2026
530 испанци са потърсили лекар заради слънчевото затъмнение
14 Авг. 2026
Майорка обяви извънредно положение заради слънчевото затъмнение
11 Авг. 2026
Граничните проверки изостриха отношенията между Италия и Испания
10 Авг. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За крадец не ставаш, сине, стани Ескобар
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вечната българска дилема "С Русия ли сме или със Запада" ескалира
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Парите за магистрали няма да стигнат да платим за изборите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Избирателите на Радев изчезнаха като електората на Слави