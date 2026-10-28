64 са вече жертвите на влаковия сблъсък в Испания

64 са вече жертвите на ужасяващия сблъсък на два високоскоростни влака край Толедо, Испания. Ранените са 58. Катастрофата е една от най-трагичните в историята на железниците в страната. Преди по-малко от година имаше друга катастрофа на високоскоростни влакове в провинция Кордоба. При нея загинаха 46 души, а 152 бяха ранени. Испания има най-голямата мрежа от високоскоростни влакове в Европа.

Днешният инцидент е между влак на "Ирио" със 146 пътници, сред които и едно бебе, и влак на "Аве" с 397 пътници. Така в двата влака е имало общо 544 души. По първоначална информация в единия от влаковете - този на "Ирио", е възникнал проблем със сигнализацията. Идващият след него влак не е получил информацията, вероятно поради човешка грешка. Така се стига до сблъсъка. При него са дерайлирали част от вагоните.

40 от загиналите са пътували в първия влак, а 24 - във втория.

Движението в такива случаи би следвало да бъде блокирано автоматично по система за безопасност, използвана за пръв път в Германия и внедрена в испанската жп мрежа. Тя би следвало автоматично да спре влак, ако трасето напред е заето. Това обаче днес не се е случило.

Испанската железопътна компания „Ренфе“ съобщи в социалните мрежи, че движението на влаковете между Мадрид, Сиудад Реал и Андалусия е преустановено. Бяха отменени футболните мачове. Андалусия обяви тридневен траур.

Кметът на Урда Мануел Галан е бил помолен да подготви спортна зала, в която да бъдат настанени пострадалите.

Премиерът Педро Санчес написа в платформата Х, че "службите за спешна помощ работят на терен, за да окажат съдействие на засегнатите и да гарантират тяхната безопасност, в координация с всички ангажирани институции".

Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage.



Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 28 октомври 2026 г.