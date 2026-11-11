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300 училища в Европа получиха бомбени заплахи

Имейлите идват от "Михаил Андропов", който праща и съобщения срещу медии и самолети

Днес, 14:42
Полиция претърсва училище в Рим.
ЕПА/БГНЕС
Полиция претърсва училище в Рим.

Над 300 италиански училища са получили имейли със заплахи за бомби, предава итаиланският всекидневник "Кориере дела Сера". Директорите незабавно са се свързали с полицията и учениците са били евакуирани като предпазна мярка.

Междувременно училища в Шотландия и Северна Ирландия също са евакуирани днес сутринта заради заплахи. Полицейската служба на Северна Ирландия заяви, че заплахите са третирани като фалшиви, а според полицията в Шотландия нищо не показва, че заплахите представляват реален риск за обществеността, пише шогланският вестник The Scotsman.

В Италия премиерът Джорджа Мелони написа в социалните мрежи, че правителството следи отблизо многобройните съобщения за бомбени заплахи в училищата, а правоприлагащите органи и институциите на всички нива наблюдават ситуацията. "В момента проведените разследвания не са разкрили доказателства за конкретна заплаха. Изглежда, че имейлите са част от стратегия, насочена към генериране на тревога и безпокойство", пише Мелони.

Евакуирани са училища в Торино след получен имейл, съобщаващ за наличието на бомби в сградите. Учениците са били изведени от класните си стаи и ескортирани от учителите. На място са пристигнали правоохранителни органи и специализирани звена, които не са открили бомбени устройства. Имейли са изпратени и до училища в Пиемонт. В провинция Новара са изпратени имейли до десет училища. Разследванията се водят и в няколко училища в Рим. 

Имейлите съдържат заплахи и до самата Мелони. Те са подписани с името "Михаил Андропов". Подобни бомбени заплахи бяха получени миналата седмица срещу летища, самолети и медии  в Европа. Два самолета от Лондон и Брюксел кацнаха на летище "Васил Левски" в София и бяха ескортирани от изтребители. Заплахите са били подписани от "Михаил Анропов", лидер на "Вилаят Мизогинистан" или тнар. "Мужское государство" - руско ултранационалистическо движение.

 

 

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