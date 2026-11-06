Нови бомбени заплахи приземиха 16 самолета и стреснаха медии

Нова серия бомбени заплахи срещу летища, самолети и медии имаше днес в Европа. Два самолета от Лондон и Брюксел са кацнали на летище "Васил Левски" в София, ескортирани от изтребители. Те са проверени от екипи на "Гранична полиция", след като са били подадени имейли със заплахи за бомби, потвърдиха за NOVA от Министерството на транспорта и съобщенията. При проверката не е открито нищо обезпокоително.

Български МиГ-29 ескортираха днес пътническите самолети, за които бяха подадени сигнали за взривни устройства на борда, съобщиха и от Военновъздушните сили във "Фейсбук". Полетите са били от летище Лондон-Станстед и от Брюксел. Изтребителите са излетели от Трета авиобаза в Граф Игнатиево в рамките на мисията по охрана на въздушното пространство.

Това е втори пореден ден със сигнали за бомби в самолети към София. Вчера такива бяха подадени за три полета към столицата.

Десетки заплахи в Европа

Случаите са част от вълна фалшиви бомбени заплахи, които тази седмица бяха изпратени до пътнически самолети и медии в цяла Европа, съобщава Франс прес. Вчера заплахи получиха 27 полета, но в нито един от тях не беше открито взривно устройство.

11 полета от и до Прага и София са получили днес сигнали за бомби, съобщиха от летището в чешката столица и от българското Министерство на транспорта. По думите на говорител на пражкото летище заплахите са засегнали полети от Дания, Великобритания и Испания, както и полети към Нидерландия, Кипър, Румъния, Италия и Великобритания. Летището продължава да работи нормално, предава БТА.

Унгарски изтребители също ескортираха три пътнически самолета, сред които "Еърбъс А321" от Брюксел за София, съобщи унгарският министър на отбраната. Във Франция четири самолета, получили заплахи, кацнаха без проблеми, а самолет на "Райънеър" от Лисабон за Рим също получи фалшива заплаха.

Евакуираха Нова тв

Предупреждения за възможни експлозии бяха изпратени и до редакциите на българската Нова телевизия, ирландския обществен оператор RTÉ и британската телевизионна мрежа Sky. Сигналът за поставено взривно устройство в сградата на Нова телевизия предизвика тревога и наложи предприемането на спешни мерки за сигурност. Това потвърдиха от медията за "Евроком". Хората в сградата бяха евакуирани, като предаванията на живо продължиха да се излъчват в ефира на телевизията. Работата на всички служители е възстановена след извършване на необходимите проверки от страна на компетентните органи.

Кой стои зад заплахите

Съобщенията, озаглавени "Послание към Запада", представяха заплахите като прелюдия към "поредица от атаки срещу транспортната инфраструктура в цяла Европа". Ройтерс съобщава, че имейлите, изпратени до медиите, са били от акаунт с името "Михаил Андропов". Този потребител също така се идентифицира със заплахите, отправени към пътническите самолети.

По-рано отговорност за вчерашните заплахи към летищата в Рим и София поеха "бойци на "Мъжката държава" (Мужское государство) - руско ултранационалистическо движение, припомня АФП. Но днес основателят на радикалната женомразка организация, забранена заради екстремизъм, отрече всякаква връзка с бомбените закани. Владислав Поздняков заяви в социалните мрежи, че "движението не съществува от 2021 г.".

Според експерти заплахите трябва да се разглеждат като част от хибридните операции срещу европейските държави. "Лицето, отправящо заплахите, не поема никакви разходи, но това има значително въздействие върху логистиката и, разбира се, възприятието на гражданите. Властите не могат да пренебрегнат тези предупреждения, тъй като дори само едно от тях да се окаже реално, те ще бъдат държани отговорни", каза пред АФП Жан-Марк Рикли от Женевския център за политика на сигурността.