Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Вузовете ще приемат 776 студенти повече в държавна поръчка

Най-голям ръст има при местата за медицински сестри и акушерки

Днес, 16:23
Местата за държавна поръчка тази година са повече.
УНСС
Местата за държавна поръчка тази година са повече.

776 допълнителни места за обучение в държавна поръчка ще финансира държавата за новата учебна 2026-2027 г. План-приемът в държавните университети се увеличава в отделни приоритетни специалности, като най-голям е ръстът в "Медицинска сестра" и "Акушерка". 

Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на решение за определяне на план-приема за новата учебна година. Тази процедура закъсня покрай извънредните избори, но не се очаква това да затрудни кампанията. 

42 560 е общият брой на местата за държавна поръчка, като 36 354 от тях са за кандидати след завършено средно образование. Увеличение в местата за държавна поръчка извън "Здравни грижи" има и в други направления като "Психология", "Икономика", "Туризъм" , "Машинно инженерство", "Енергетика", "Комуникацинна и компютърна техника", "Транспорт" и др.  Тази година средно образование завършват 53 000 зрелостници. Извън държавната поръчка в държавните вузове ще има и платено обучение, като общият план-прием е 15 594 платени студенти.  

5530 студенти ще приеме Софийският университет. В една от най-желаните специалности - "Право", МОН предлага 290 места за редовно и 19 за задочно обучение. Местата по "Психология" - друга високо конкурентна специалност, са 70 за баакалавър и 26 - за магистър. "Информатика и компютърни науки" в СУ - една от най-престижните специалности, ще учат 500 студенти бакалавър и 225 - магистър. Информатиката и филологиите са най-големите направления в СУ - "Филология" ще учат 588 студенти в балавърска степен. 69 са местата за "Медици" в СУ през новата учебна година. 

3680 е общият брой на местата в ТУ-София. 540 са местата за бакалавър за комуникационна и компютърна техника, 460 студенти ще бъдат приети "Общо инженерство". 

План-приемът за УНСС е 2584 студенти. Местата за "Право" в УНСС са 153. УНСС ще приеме за новата учебна година 1430 бакалаври по икономика, има и още 381 места за икономика, които са предвидени под условие. 

Местата за първокурсници в МУ-София в "Медицина" са 153, с 27 места под условие, "Дентална медицина" ще учат 96 студенти, "Фармация" - 120. Проектът на решение с всички таблици по вузове може да се види на strategy.bg. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

университети, план-прием

Още новини по темата

Колко е престижно да си университет в Топ 300
09 Февр. 2026

Студентите учат икономика и спорт, а се търсят инженери
02 Февр. 2026

Увеличават часовете за стаж за бъдещите офицери

19 Дек. 2025

Като знам какъв инженер съм, ме е страх да отида на лекар
01 Дек. 2025

Университетите ще получат 10% по-висока субсидия за студентите си
19 Ноем. 2025

Университетите пращят от пари като банки
10 Ноем. 2025

Университетите у нас са натрупали 723 млн. лв. резерви
08 Ноем. 2025

Само 4% от местата за икономисти, приети с математика, са запълнени
06 Ноем. 2025

Увеличават бонусите на ректорите

03 Окт. 2025

Просветният министър поиска нови по-леки санкции за университетите
01 Окт. 2025

Заплатите в университетите са между 2100 и 5200 лв.
03 Септ. 2025

Професорите се увеличават, а студентите намаляват
30 Авг. 2025

Студентите не останаха доволни от 40% намаление на таксите им

24 Юли 2025

Депутати предлагат 25% по-ниски такси за студентите в платено обучение
01 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ПРОСВЕТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса