Вузовете ще приемат 776 студенти повече в държавна поръчка

776 допълнителни места за обучение в държавна поръчка ще финансира държавата за новата учебна 2026-2027 г. План-приемът в държавните университети се увеличава в отделни приоритетни специалности, като най-голям е ръстът в "Медицинска сестра" и "Акушерка".

Това става ясно от публикувания за обществено обсъждане проект на решение за определяне на план-приема за новата учебна година. Тази процедура закъсня покрай извънредните избори, но не се очаква това да затрудни кампанията.

42 560 е общият брой на местата за държавна поръчка, като 36 354 от тях са за кандидати след завършено средно образование. Увеличение в местата за държавна поръчка извън "Здравни грижи" има и в други направления като "Психология", "Икономика", "Туризъм" , "Машинно инженерство", "Енергетика", "Комуникацинна и компютърна техника", "Транспорт" и др. Тази година средно образование завършват 53 000 зрелостници. Извън държавната поръчка в държавните вузове ще има и платено обучение, като общият план-прием е 15 594 платени студенти.

5530 студенти ще приеме Софийският университет. В една от най-желаните специалности - "Право", МОН предлага 290 места за редовно и 19 за задочно обучение. Местата по "Психология" - друга високо конкурентна специалност, са 70 за баакалавър и 26 - за магистър. "Информатика и компютърни науки" в СУ - една от най-престижните специалности, ще учат 500 студенти бакалавър и 225 - магистър. Информатиката и филологиите са най-големите направления в СУ - "Филология" ще учат 588 студенти в балавърска степен. 69 са местата за "Медици" в СУ през новата учебна година.

3680 е общият брой на местата в ТУ-София. 540 са местата за бакалавър за комуникационна и компютърна техника, 460 студенти ще бъдат приети "Общо инженерство".

План-приемът за УНСС е 2584 студенти. Местата за "Право" в УНСС са 153. УНСС ще приеме за новата учебна година 1430 бакалаври по икономика, има и още 381 места за икономика, които са предвидени под условие.

Местата за първокурсници в МУ-София в "Медицина" са 153, с 27 места под условие, "Дентална медицина" ще учат 96 студенти, "Фармация" - 120. Проектът на решение с всички таблици по вузове може да се види на strategy.bg.