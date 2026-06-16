Седмокласниците преразказваха текст на Христо Раянов, създаден специално за националното външно оценяване в 7. клас. Това потвърдиха ученици пред "Сега". Десетокласниците пък разсъждаваха върху "Арменци" на Яворов.

Днес стартира изпитният маратон за над 110 000 ученици от 7. и 10. клас. Сутринта бе изпитът по български и литература за двата випуска, а след 2 дни - този по математика. Учениците следваше да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пишеше се с черен химикал.

Български език и литература

Промени във формата и времетраенето на тестовете нямаше. Изпитът за седмокласниците бе с начален час 9:00 и се проведе в 1637 училища в страната. Тестът бе с продължителност 165 минути, разпределени в две части - 75 и 90 минути. Съдържаше общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

На задачата за създаване на текст се е паднал текст на Христо Раянов със заглавие "Задача номер 18". Той е създаден специално за теста и се избира от банка с подобни непознати произведения на български автори, за да се изключи вариантът за предварително научаване. В произведението става дума за ученика Асен, който усърдно се готви за градското състезание, посветено на историята на Римската империя. Асен спечелва състезанието, но се отказва от наградата, защото съвестта му проговаря. Асен е преписал един от отговорите.

"Площад Славейков" публикува разказа, предоставен му от автора Христо Раянов.

На друга от задачите - за създаване на теза в 3-4 изречения, която много плаши учениците, пък на седмокласниците се е паднал разказът "Косачи" на Елин Пелин.

Изпитът по български език и литература за 10. клас започна в 8:00 ч. в 1030 училища, с продължителност 90 минути. Съдържаше 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

Десетокласниците трябваше да разсъждават върху едно от най-известните стихотворения на Пейо Яворов - "Арменци“, чийто първи куплет е:

Изгнаници клети, отломка нищожна

от винаги храбър народ мъченик,

дечица на майка робиня тревожна

и жертви на подвиг чутовно велик -

далеч от родина, в край чужди събрани,

изпити и бледни, в порутен бордей,

те пият, а тънат сърцата им в рани,

и пеят, тъй както през сълзи се пей.

Математика

На 19 юни в 9:00 ч. ще започне изпитът по математика за 7. клас, който тази година е с продължителност 180 минути (с 15 повече от миналата), разпределени в две части по 90. Тестът съдържа 24 задачи -14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите може да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Изпитът по математика в 10. клас на 19 юни от 8:00 ч. е с продължителност 120 минути (с 30 повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

Допълнителни

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.