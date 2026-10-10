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26 октомври ще е неучебен ден за всички ученици

Днес, 10:42
Денят след изборите ще е неучебен за всички училища
СНИМКА: ИЛИЯНА КИРИЛОВА
Денят след изборите ще е неучебен за всички училища

Учениците няма да имат учебни часове на 26 октомври, понеделник, но ще могат да посещават училище. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на образованието и науката.

Денят след президентските избори е определен за неучебен заради необходимостта класните стаи да бъдат подготвени за нормалния учебен процес. В училищата ще бъде организирана грижа за децата, за да могат родителите да изпълняват служебните си ангажименти, добавят от МОН.

Пропуснатото учебно съдържание ще бъде преструктурирано от преподавателите, така че да не се нарушава обучението.

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