Петиция срещу религията в училище набира скорост

Петиция срещу въвеждането на предмета "Добродетели и религии" в българските училища набира ход в интернет, както и с настояване за адекватни мерки срещу дълбоките проблеми в българското образование. За кратко време е подписана от 4000 души, а сред авторите ѝ са общественици като Амелия Личева, Mанол Пейков, Мария Змийчарова, Надежда Цекулова и др.

"На фона на тежката криза, в която се намира образованието в България, въвеждането на такъв предмет не само не решава никой от съществуващите проблеми, а ги задълбочава. Задължителен учебен час, целящ да възпитава в добро, но разделящ децата по признак вяра, религия и убеждения, не помага за изграждането на единна морална основа, а напротив, внушава, че доброто е различно за различните групи и създава предпоставки за нарушаване на фундаментални права и опасно разединение в обществото ни", пише инициаторът на подписката Ирина Манушева. И напомня, че и сега съществува възможност за изучаване на религия като избираем предмет, а запознаването с основните исторически, културни, етически и философски аспекти на религиите е залегнало в учебните програми по другите хуманитарни предмети.

"Призоваваме учителите, родителите и цялата общественост да не допускат политическа игра с децата на България. Училището трябва да им помага да трупат знания и умения, да възприемат общочовешки ценности, да намират общото помежду си, да изграждат чувство за отговорност и съзнание за личната си роля в по-добрия ни съвместен живот. Имаме нужда от училищна култура, насърчаваща израстването на пълноценни, свободни и съзидателни личности с напътствието на компетентни учители и подкрепата на цялото общество", се казва още в петицията.







