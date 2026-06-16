"Арменци" на Яворов се падна на НВО за 10. клас

Стартира изпитният маратон за над 110 000 ученици от 7. и 10. клас. Днес е изпитът по български и литература за двата випуска, а след 2 дни - този по математика. Учениците следва да са в училището поне 30 минути преди началото на изпита, като носят документ за самоличност и служебна бележка. Пише се с черен химикал.

Български език и литература

Промени във формата и времетраенето на тестовете няма. Изпитът за седмокласниците е с начален час 9:00 и се провежда в 1637 училища в страната. Тестът е с продължителност 165 минути, разпределени в две части - 75 и 90 минути. Съдържа общо 26 задачи - 18 с избираем отговор, 6 с кратък свободен отговор, една задача с разширен свободен отговор и една задача за създаване на текст (преразказ на неизучавана творба).

Изпитът по български език и литература за 10. клас започна в 8:00 ч. в 1030 училища и е с продължителност 90 минути. Съдържа 21 задачи - 13 с избираем отговор, 5 с кратък свободен отговор, една задача за редактиране, една задача с разширен свободен отговор за формулиране на теза или антитеза и една задача за създаване на текст.

Десетокласниците трябваше да разсъждават върху едно от най-известните стихотворения на Пейо Яворов - "Арменци“, чийто първи куплет е:

Изгнаници клети, отломка нищожна

от винаги храбър народ мъченик,

дечица на майка робиня тревожна

и жертви на подвиг чутовно велик -

далеч от родина, в край чужди събрани,

изпити и бледни, в порутен бордей,

те пият, а тънат сърцата им в рани,

и пеят, тъй както през сълзи се пей.

Математика

На 19 юни в 9:00 ч. ще започне изпитът по математика за 7. клас, който тази година е с продължителност 180 минути (с 15 повече от миналата), разпределени в две части по 90. Тестът съдържа 24 задачи -14 с избираем отговор, 7 с кратък свободен отговор, без да се привежда решение, и 3 задачи със свободен отговор, изискващи описание и аргументация на решението.

Някои от задачите може да съдържат подусловия, което дава възможност да бъдат присъдени точки на учениците и при частично постигнат резултат. Голяма част от тях са с приложен характер и изискват работа с информация, представена чрез текст, таблица, диаграма или графика - подход, който е познат от изпитните модели през последните години.

Изпитът по математика в 10. клас на 19 юни от 8:00 ч. е с продължителност 120 минути (с 30 повече от миналата) и съдържа общо 18 задачи. От тях 12 са по математика, а останалите са свързани с прилагането на математически знания и умения при решаване на практически задачи от областта на биологията и здравното образование, химията и опазването на околната среда, физиката и астрономията, както и географията и икономиката.

Допълнителни

За изпита по чужд език по желание на 22 юни са подадени заявления от 2624 седмокласници и 3704 десетокласници.

За изпита по информационни технологии на 23 юни за измерване на дигитални компетентности са заявили участие 982 десетокласници.

Резултатите от националните външни оценявания в VII и X клас ще бъдат обявени до 1 юли включително.