ВиК цените влизат в нов правно-финансов батак

Във ВиК сектора, в който от години вървят някакви половинчати и ялови реформи, положението става все по-объркано. След като поредица управления се упражняваха в опити да сътворят добри правила за водоснабдителните услуги, сега и "Прогресивна България" се заема със същото.

В сряда бюджетната комисия в парламента по спешност разгледа проект за промени в Закона за водите, внесен от депутати от ПБ. Бързането е, защото ремонтирането на закона е ангажимент в Плана за възстановяване и устойчивост и без него България ще загуби стотици милиони евро финансиране от ЕС.

Проектът се опитва да уреди куп неща - вкл. за цените на ВиК услугите, окрупняването на ВиК фирмите, качеството на водата.

При обсъждането му депутатите спориха по няколко основни теми, вкл. новата идея да има различни тарифи за домакинствата и за стопанските клиенти. Защитниците на двете тарифи обясниха, че целта е фирмите да бъдат насърчени да не хабят питейната вода, а да ползват вода за промишлени цели. Но според Асен Василев от ПП има "стопански потребители", които няма откъде да вземат промишлени води. "Не ми се вижда много смислено да вдигнете цената на автомивки, ресторанти и сладкарници", посочи депутатът от ПП. И изрази опасение, че ще се създаде "изкушение за кроссубсидиране" на битовите потребители от небитовите.

От КЕВР пък посочиха друг проблем - от 1 юли започва новият регулаторен период, но тъй като предстои доста работа по закона и наредбите към него, може да се наложи и след 1 юли дружествата да работят на сегашните ценови нива. Законът трябва да бъде приет до 5 юни, обяви председателят на бюджетна комисия Константин Проданов (ПБ).

А шефът на Българската асоциация за водите инж. Иван Иванов каза, че при енергично приемане на нормативните промени няма да се наложи замразяване на цените.

Според Владислав Горанов от ГЕРБ проектът има недостатъци. "Подкрепям усилията да спасим колкото може повече ресурси по ПВУ, но не мисля, че с така предложените мерки това се постига", заяви Горанов.

Всички партии от опозицията обявиха, че ще внесат свои предложения и редакции за второто четене на законопроекта.