Статистиката не отчете поскъпване на живота през май

НСИ отчете нулева месечна инфлация през май. За групата на хранителните стоки статистиката дори отчете леко поевтиняване - средно с 0.4%, а за развлечения, спорт и култура намалението е с 2% спрямо предния месец.

Под 1% е средното поскъпване през май в отделни сектори като ресторантьорските и хотелиерските услуги, здравеопазване, транспортни и телекомуникационни услуги, алкохол и тютюневи изделия.

Годишната инфлация в края на май е 6.9%, отчита още НСИ. Това е малко над годишната инфлация предния месец от 6.8%.

През май статистиката отчита осезаемо намаление на цените на следните хранителни продукти: пипер - с 23.2%, домати - с 11.1%, краставици - с 3.4%, яйца - с 2.9%, кисели млека - с 1.4%, млечни масла - с 1.2% и др.

В същото време по-значително са поскъпнали картофи - с 25.5%, цитрусови плодове - с 12.7%, ябълки - с 8.7%, моркови - с 8.1%, макаронени изделия - с 2.8%, оцет - с 2.6%, маргарин - с 2.5%, зеле - с 2.3%, лук - с 2.3%, риба - с 1.8%.

Сред нехранителните стоки е регистрирано по-съществено увеличение на цените при: таксата за издаване на личен документ - с 22.3%, куриерски услуги - с 4.9%, централно газоснабдяване - с 3.1%, бензин А95Н - с 3.1%, газообразни горива за битови нужди - с 2.9%, бензин А100Н - с 2.8%, хладилници - с 2.2%, прахосмукачки - с 2.2%, ветеринарни услуги - с 2.2%, съдомиялни машини - с 2.0%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 2.0% и др.

Регистрирано е увеличение през май на цените на: лекарските услуги - с 1.4%, стоматологичните услуги - с 1.2%, лекарствените продукти - с 0.4%, и услугите на медицинските лаборатории - с 0.1%.