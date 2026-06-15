Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Статистиката не отчете поскъпване на живота през май

Хранителните продукти са поевтинели средно с 0.4% в последния месец

Днес, 13:40
Илияна Кирилова

НСИ отчете нулева месечна инфлация през май. За групата на хранителните стоки статистиката дори отчете леко поевтиняване - средно с 0.4%, а за развлечения, спорт и култура намалението е с 2% спрямо предния месец.

Под 1% е средното поскъпване през май в отделни сектори като ресторантьорските и хотелиерските услуги, здравеопазване, транспортни и телекомуникационни услуги, алкохол и тютюневи изделия.

Годишната инфлация в края на май е 6.9%, отчита още НСИ. Това е малко над годишната инфлация предния месец от 6.8%.

През май статистиката отчита осезаемо намаление на цените на следните хранителни продукти: пипер - с 23.2%, домати - с 11.1%, краставици - с 3.4%, яйца - с 2.9%, кисели млека - с 1.4%, млечни масла - с 1.2% и др. 

В същото време по-значително са поскъпнали картофи - с 25.5%, цитрусови плодове - с 12.7%, ябълки - с 8.7%, моркови - с 8.1%, макаронени изделия - с 2.8%, оцет - с 2.6%, маргарин - с 2.5%, зеле - с 2.3%, лук - с 2.3%, риба - с 1.8%.

Сред нехранителните стоки е регистрирано по-съществено увеличение на цените при: таксата за издаване на личен документ - с 22.3%, куриерски услуги - с 4.9%, централно газоснабдяване - с 3.1%, бензин А95Н - с 3.1%, газообразни горива за битови нужди - с 2.9%, бензин А100Н - с 2.8%, хладилници - с 2.2%, прахосмукачки - с 2.2%, ветеринарни услуги - с 2.2%, съдомиялни машини - с 2.0%, почистващи и дезинфекционни препарати - с 2.0% и др.

Регистрирано е увеличение през май на цените на: лекарските услуги - с 1.4%, стоматологичните услуги - с 1.2%, лекарствените продукти - с 0.4%, и услугите на медицинските лаборатории - с 0.1%.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

инфлация

Още новини по темата

НСИ коригира надолу флаш-инфлацията за април
15 Май 2026

Въпреки тавана на надценките инфлацията в Гърция скочи до 5.4%
08 Май 2026

Статистиката отчете рязко поскъпване през април
29 Апр. 2026

По-скъпите горива и транспортни услуги надуха инфлацията до над 4%
14 Апр. 2026

През февруари цените са се вдигнали с 0.3%

02 Март 2026

Само 1/2 от инфлацията през януари е от въвеждането на еврото
13 Февр. 2026

НСИ отчете ценови скок на редица услуги през януари
03 Февр. 2026

НСИ вече ще пресмята и "флаш инфлация"

17 Ноем. 2025

Румъния обяви годишна инфлация от близо 10 на сто
12 Ноем. 2025

Хляб, кафе и плодове са с най-голям скок на цените за година
20 Окт. 2025

Плодове и зеленчуци докараха дефлация през септември
15 Окт. 2025

Цените през август са се качили само с 0.1%, обяви НСИ
15 Септ. 2025

Растящите цени тормозят потребителите по целия свят

20 Авг. 2025

Инфлацията през юли скочи до 5.3%
15 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Изборът на ЦИК е стъпка към увековечаване на статуквото
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса