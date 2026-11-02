Скандалът с "Алта банка" обхвана три балкански държави

На 31 октомври Изпълнителният съвет на Националната банка на Сърбия обяви, че отнемането на лиценза на "Алта банка" в Белград е предшествано от надзорни проверки, насочени към повишаване на ликвидността на финансовата институция.

Финансовата криза около сръбската "Алта банка", собственост на бизнесмена Давор Мацура, предизвика поредица от извънредни мерки в три балкански държави. След като банката загуби лиценза си в Сърбия и беше предприета процедура за обявяването ѝ в несъстоятелност, Северна Македония въведе временно управление над местната ѝ дъщерна банка, а Черна гора отне разрешението за платежни услуги на свързано с групата дружество, предаде БГНЕС.

Кризата се разви след политическите промени в Сърбия с падането от власт на партията на бившия президент Александър Вучич. Случаят придоби и международно измерение заради съмнителни парични преводи към Скопие и Москва, както и предложение за американски санкции срещу собственика на финансовата група.

Северна Македония

Последиците от кризата достигнаха и Северна Македония, където сръбската "Алта банка" притежава над 95% от акциите на "Алта банка" АД Битоля, бившата "Стопанска банка" в града.

На 31 октомври ръководството на банката в Битоля увери клиентите, че финансовата институция е ликвидна, работи нормално и представлява самостоятелно юридическо лице, подчинено на македонското законодателство. Само ден по-късно обаче Националната банка на Северна Македония въведе временно управление над нея. Управлението е поето от трима представители, назначени от централната банка, а мярката може да продължи до три месеца.

Най-съществената последица за клиентите е ограничението за използване на средства от сметките на физическите лица. Определен е седмичен лимит от 10 000 денара, приблизително 160 евро, чрез издадените от банката платежни карти. Вътрешните преводи между сметки на клиенти на банката остават разрешени без ограничение в размера.

"Алта банка" в Битоля съобщи също, че от 2 ноември клоновете ѝ временно няма да обслужват клиенти до ново уведомление.

Мерките последваха бързо изтегляне на приблизително 2 милиона евро от банката. Според гуверньора това е наложило превантивна намеса, въпреки че финансовата институция остава ликвидна, добре капитализирана и с добро качество на кредитния портфейл.

Черна гора

Централната банка на Черна гора отне разрешението на "Алта Пей Груп" (Alta Pay Group) да предоставя платежни услуги в страната. Това стана ден след като Националната банка на Сърбия отне лиценза за банкова дейност на "Алта банка" в Белград, предава БГНЕС.

От банката подчертаха, че няма риск за финансовата стабилност на Черна гора. "Алта Пей Груп" ЕООД - Подгорица не е банка, не приема депозити от граждани и предприятия и не оказва влияние върху стабилността на финансовата система на Черна гора. Централната банка своевременно предприе всички необходими действия в рамките на своите правомощия, за да осигури, предвид настоящите събития, надлежното изпълнение на задълженията на "Алта Пей Груп" ЕООД - Подгорица и да защити интересите на потребителите", се посочва в съобщението.

Какво представлява "Алта Груп"?

"Алта Груп" е компания на сръбския бизнесмен Давор Мацура, специализирана във финансовите услуги. Част от групата на "Алта банка".

Първоначално дружеството се занимава предимно с обмен на валута, впоследствие развива дейност под името "Алта Пей", а през 2025 г. е преименувано на "Алта Груп". От създаването си досега компанията значително е разширила дейността си. Това става ясно и от официалния сайт на "Алта Груп", който продължава да функционира ден след като "Алта банка" загуби лиценза си по решение на Националната банка на Сърбия.

Според публикуваната информация групата развива банкова дейност, валутнообменни операции, електронни разплащания и лизингови услуги, като има присъствие и в Черна гора. В структурата ѝ влиза и "Алта Голд" - специализирано подразделение за търговия със злато.

Мацура все още не е коментирал последните събития.

Какво предшества решението?

На 31 октомври Изпълнителният съвет на Националната банка на Сърбия обяви, че отнемането на лиценза на "Алта банка" в Белград е предшествано от надзорни проверки, насочени към повишаване на ликвидността на финансовата институция. Проверките са установили значително влошаване на финансовото състояние на банката през предходния период, както и опасност от допълнително задълбочаване на проблемите.

Според сръбската централна банка това е поставило под заплаха интересите на вложителите. Поради тази причина Националната банка на Сърбия е решила да отнеме лиценза на "Алта банка", за да защити вложителите и да запази стабилността на финансовата система.

Възможно е САЩ да санкционират Мацура

Собственикът на "Алта Пей Груп" Давор Мацура е сред четирима сръбски бизнесмени, срещу които е предложено налагането на санкции от Съединените щати. Искането е внесено в Държавния департамент от републиканския конгресмен Джо Уилсън и предвижда забрана за пътуване до САЩ и ограничаване на достъпа до американската финансова система.

В предложението се твърди, че Мацура има връзки с управлението на бившия сръбски президент Александър Вучич. Отправени са и обвинения за пране на пари и злоупотреба с публични ресурси. "Алта банка" отхвърли обвиненията.

"Нито един компетентен орган в която и да било юрисдикция не е установил или постановил подобни заключения или решения, каквито се приписват в тези твърдения на "Алта банка", "Алта Пей Груп" или господин Мацура", заяви говорител на банката пред Радио "Свободна Европа".