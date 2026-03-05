Медия без
Само 12 от над 7000 жалби за сметките са уважени

Ако проблемите с АЕЦ "Козлодуй" продължат, енергийният министър ще иска оставки

Днес, 08:50
Трайчо Трайков
БГНЕС
Трайчо Трайков

От над 7000 жалби за необосновано високи сметки за ток към трите електроразпределителни дружества са уважени едва 12, като става дума основна за повреден часовник в електромера. Така нощната енергия се отчита като дневна, която е на по-висока цена.

Това стана ясно от изявление на енергийния министър Трайчо Трайков по Нова телевизия. Той уточни, че ЕРП са проверили едва половината от постъпилите жалби. Според ЕРП-тата по-високите сметки са заради повишеното потребление заради студеното време. Проверките показват, че на макро ниво подадената електроенергия отговаря на изпратените сметки. "Затова възниква въпросът дали няма някакъв проблем с електромерите", отбеляза той.

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е наредила проверка на 130 електромера в независима лаборатория, но резултатите още не са излезли. Днес ще има изслушване по проблема в парламентарната енергийна комисия.

 

Ремонт

Трайков коментира и постоянните аварии в шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Според него проблемът е, че заради санкциите срещу Русия при ремонта се слагат не оригинални, а произведени в България мембрани, които водят до проблем. Днес той ще присъства на поредното включване на блока след ремонт и ако отново се стигне до проблем, ще поиска оставки. Трайков не смята, че става дума за корупция или умишлен саботаж. Загубата на АЕЦ от този проблем само за декември обаче 9 млн. лв.

