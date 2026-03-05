Само 12 от над 7000 жалби за сметките са уважени

От над 7000 жалби за необосновано високи сметки за ток към трите електроразпределителни дружества са уважени едва 12, като става дума основна за повреден часовник в електромера. Така нощната енергия се отчита като дневна, която е на по-висока цена.

Това стана ясно от изявление на енергийния министър Трайчо Трайков по Нова телевизия. Той уточни, че ЕРП са проверили едва половината от постъпилите жалби. Според ЕРП-тата по-високите сметки са заради повишеното потребление заради студеното време. Проверките показват, че на макро ниво подадената електроенергия отговаря на изпратените сметки. "Затова възниква въпросът дали няма някакъв проблем с електромерите", отбеляза той.

Комисията за енергийно и водно регулиране /КЕВР/ е наредила проверка на 130 електромера в независима лаборатория, но резултатите още не са излезли. Днес ще има изслушване по проблема в парламентарната енергийна комисия.

Ремонт

Трайков коментира и постоянните аварии в шести блок на АЕЦ "Козлодуй". Според него проблемът е, че заради санкциите срещу Русия при ремонта се слагат не оригинални, а произведени в България мембрани, които водят до проблем. Днес той ще присъства на поредното включване на блока след ремонт и ако отново се стигне до проблем, ще поиска оставки. Трайков не смята, че става дума за корупция или умишлен саботаж. Загубата на АЕЦ от този проблем само за декември обаче 9 млн. лв.