Премиерът: Особеният управител на "Лукойл Нефтохим" ще мине проверка за интегритет

Едно или няколко физически, а не юридически лица, ще поемат тази функция

10 Ноем. 2025Обновена
"Винаги е имало конкретни имена за особен управител на бургаската рафинерия, още в хипотезата, когато трябваше да преминем от руски нефт към неговата дизерфикация", обяви премиерът Росен Желязков.
Вече се обсъждат имена, сред които да бъде избран особеният управител на рафинерията в Бургас. Това обяви премиерът Росен Желязков пред журналисти на форум, организиран от Сметната палата.

Желязков подчерта, че особен управител може да един или няколко физически лица, а не юридически лица. Тези лица ще преминат на оценка не само дали покриват законовите критерии да бъдат назначени за временни управници на бургаската рафинерия. Те ще преминат и през проверка за интегритет, уточни премиерът. Т.е. дали притежават необходимите морални качества и почтеност да заемат тази длъжност.

"Винаги е имало конкретни имена, още в хипотезата, когато трябваше да преминем от руски нефт към неговата дизерфикация. Има имена, които обсъждаме. В момента, в който влезе закона в сила, тогава ще обявим тези имена", каза още Желязков.  

По думите му всички действия предвидени в скоростно приетите в петък от Народното събрание законови промени, с които се дават по-големи правомощия на особения управител, ще бъдат активирани веднага след обнародването им. Не е ясно обаче дали президентът Румен Радев също така скоростно ще издаде указ или ще наложи вето върху тези промени. 

Приетите в петък промени в законови промени дадоха изключително големи и безконтролни правомощия на евентуалния особен управител, който държавата може да назначи в поставената под санкции компания. Освен да осъществява оперативното управление, той ще може да се разпорежда с нейни активи, т.е. да ги разпродава, при това без  съдебен и административен контрол. Сегашните акционери ще бъдат напълно лишени от право на глас и на участие във взимането на решенията, включително и ако особеният управител реши да продава акциите им.

Премиерът Росен Желязков обясни днес, че тези заонови промени са "легалната рамка" от страна на българската държава как ще изпълнява наложените от САЩ санкции върху руската "Лукойл", така че "нито един цент да не отива за войната в Украйна". Той уточни, че правителството е в постоянни разговори с министерствата на финансите и на енергетиката на САЩ още от деняq в който Службата за контрол върху чуждестранните активи  OFAC наложи санкциите  спрямо "Лукойл" и "Роснефт".

Според него назначеният от държавата управител нямало да е безконтролен, защото щял да действа "в рамките на закона". Именно гласуваните скоростно в петък законови поправки дават безпрецедентно големи права на особения управител.

Премиерът коментира и проверките на МВР, ДАНС и МО в обекти на "Лукойл" в страната, които се провеждат в последните три дни: "Става дума за превантивни действия, целящи да се гарантира сигурността на критичната инфраструктура, каквито са рафинерията и другите обекти на инженерната инфраструктура на "Лукойл". 

По думите му мерките се предприемат в резултат на инцидентите, случили се в други рафинерии в няколко европейски държави още преди да бъдат обявени американските санкции спрямо "Лукойл" и "Роснефт".

