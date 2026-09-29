Правителството взе нов заем от 2.250 млрд. евро от външните пазари

Правителството зае нов дълг от 2.250 млрд. евро от международните пазари във вторник. Това е втора външна емисия за годината, след като през юли страната ни пласира еврооблигации за 2.5 млрд. евро.

Министерството на финансите все още не е коментирало при какви условия е заело средствата при втората емисия, необходими за финансиране на бюджетния дефицит.

"Предлагането идва в момент, когато рейтинговата агенция Fitch повиши перспективата пред кредитния рейтинг на страната от стабилна на положителна", отбелязват анализатори. На международните пазари обаче ситуацията е напрегната заради геополитическата обстановка

Междувременно БНБ съобщи, че в понеделник, 28 септември, Министерството на финансите е пласирало на вътрешния пазар съкровищни облигации за 150 млн. евро с падеж януари 2031 г. при среден лихвен процент 4.02% годишно. При предишния аукцион постигната средна доходност беше 3.43%.

Така парите, които държавата тази година е заела от вътрешния пазар достигнаха 1.75 млрд. евро. Заедно със заетите пари на международните капиталови пазари новопоетият държавен дълг тази година вече е 6.5 млрд. евро.

Според Бюджет 2026 максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, е 10,1 млрд. евро.