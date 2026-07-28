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Държавата взима заеми при все по-лоши условия

МФ увеличи задълженията на хазната с още 100 млн. евро

28 Юли 2026
Хазната плаща все по-скъпо за парите, които взима назаем.
Хазната плаща все по-скъпо за парите, които взима назаем.

Заемите, които държавното управление взима с нарастващ апетит, показват очаквана и много опасна тенденция - колкото повече расте дългът, толкова по-скъпо излиза обслужването му.

БНБ съобщи, че Министерството на финансите е набрало 100 млн. евро дълг в поредна емисия на държавни ценни книжа (ДЦК). Те са с 5-годишна срочност, като МФ е успяло да ги пласира при 3.43% годишна доходност. Такива книжа се предлагат от МФ на аукциони за четвърти път от началото на годината. И се вижда съвсем ясно как расте недоверието на инвеститорите към държавата - за пласираните през януари ДЦК  доходността е била  2.94%%, през март вече е 3.03%, през април се е качила на 3.33%, за да стигне до сегашния връх - 3.43 процента. 

 

Все по-нагоре  

Това е десето предлагане на ДКЦ на вътрешния пазар от 1 януари насам, с което новите задължения на държавата към местни инвеститори - основно банки, пенсионни и застрахователни компании, достигнаха 1.51 млрд. евро. Заедно с външния заем от 7 юли, когато България пласира облигации за 2,5 млрд. евро на международните капиталови пазари в три транша, новият дълг на държавата вече е 4.01 млрд. евро, припомня Екон.бг.

Управляващите планират да поемат общо до 10.1 млрд. евро задължения до края на годината. Сумата включва евентуален заем до 3,261 млрд. евро за укрепване на отбранителната индустрия. Така към края на 2026 г.  държавният дълг ще скочи до 37.7 млрд. евро, което е около 30.1% от брутния вътрешен продукт на България и е печален рекорд.  

Опасно

Спиралата на задлъжняване е силно критикувана и от опозицията, и от независимите анализатори. Засега "Прогресивна България" не показва никаква воля да спре опасната тенденция, заради която финансисти и икономисти говорят, че кабинетът на Румен Радев въвлича България в "гръцки" или румънски сценарий. 

 

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Ключови думи:

ДКЦ, държавен дълг, аукцион

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