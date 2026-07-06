МФ изтегли в един ден 2.5 млрд. евро външни заеми

Министерството на финансите пласира дълг в размер на 2,5 Министерството на финансите е изтеглило днес 2,5 млрд. евро назаем от чуждестранни кредитори.

"Тази емисия е съгласно приетото от парламента увеличаване на тавана на дълга тази година с до "3.8 млрд. евро за 2026 година", обясни вицепремиерът Гълъб Донев пред БТА и БНР. До днес набраният нов дълг от началото на годината възлизаше на 1,41 млрд. евро.

Новата сума е изтеглена на три транша, като падежите са през 2032-ра, 2038-а и 2042-ра година.

Обикновено Министерството на финансите съобщава и колко струват заемите - тоест колко ще плати бюджетът на кредиторите. Днес Донев не даде конкретни числа, само обясни, че постигнатата доходност за всеки от траншовете е "изключително добра за България". Той само посочи, че ден по-рано друга държава от ЕС е поела дълг "при много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион".

Министърът каза, че до края на годината МФ вероятно да излезе още веднъж на международните пазари, тъй като не са осигурени средствата, необходими за плащанията по Националния план за възстановяване и устойчивост и за покриване на дефицита.

Не стана ясно какви точно разходи ще бъдат разплащани с току-що изтеглената огромна сума от 2.5 млрд. евро.

В проектобюджета за 2026 г. е предвиден таван на новия държавен дълг, който може да бъде поет през 2026 г., в размер на 10,1 млрд. евро. Сумата включва заем до 3,261 млрд. евро по европейския инструмент „Мерки за сигурността на Европа“ (SAFE) за укрепване на отбранителната индустрия. Очаква се държавният дълг да достигне 37,7 млрд. евро, или 30,1 на сто от БВП.