Китари на Кърт Кобейн, "Бийтълс" и "Пинк Флойд" отиват на търг за милиони

Стотици безценни предмети от попмузиката, литературата, спорта и киното ще бъдат продадени в "Кристис"

Днес, 12:51
Китарата, на която свири Кърт Кобейн в легендарното парче Smells Like Teen Spirit, е най-високо оцененият предмет на търга.
Китарата, на която Кърт Кобейн свири в Smells Like Teen Spirit, както и инструменти на "Пинк Флойд", "Бийтълс", Майлс Дейвис и ръкописът на "По пътя" на Джак Керуак се очаква да донесат огромни суми на търг през март в Ню Йорк. Легендарни музикални инструменти, ръкописи и исторически спортни сувенири ще бъдат предложени от аукционната къща "Кристис" (Christie's), съобщава ДПА.

Всички те са от колекцията на милиардера Джим Ърсей, считана за една от най-значимите частни сбирки от този вид в света. Ърсей, бизнесмен, филантроп и дългогодишен собственик на отбора Indianapolis Colts от Националната футболна лига на САЩ (NFL), почина миналата година.

В центъра на продажбата са емблематични инструменти от историята на рока. Може би най-голямата атракция е китарата Fender Mustang от 1966 г., която някога е принадлежала на фронтмена на "Нирвана" Кърт Кобейн. Кобейн свири на инструмента в албумите Nevermind и In Utero, като тя се появява и в музикалния клип към Smells Like Teen Spirit, който се превърна в химн на гръндж културата от началото на 90-те. Малко по-късно, през 1994-та, музикантът се самоуби с изстрел в главата на 27 години. "Кристис" очаква оферти до 5 милиона щатски долара.

Черната Fender Stratocaster, използвана от китариста на "Пинк Флойд" Дейвид Гилмор, която помогна за формирането на характерния звук на групата през 70-те, се очаква да достигне цена до 4 милиона долара.

Други акценти включват тромпет, принадлежал на Майлс Дейвис, саксофон, принадлежал на Джон Колтрейн, и наметало, носено от "Кръстника на соула" Джеймс Браун.

Ръкописът на песента на Боб Дилън The Times They Are A-Changin може да бъде продаден за няколкостотин хиляди долара. Бас барабанът, използван от Ринго Стар по време на историческото участие на "Бийтълс" в The Ed Sullivan Show в САЩ през 1964 г., се очаква да достигне цена от около 2 милиона долара.

В аукциона са включени и първият барабан Ludwig на Ринго Стар, китари, на които са свирили Джон Ленън и Джордж Харисън, ръчно написана чернова на Hey Jude на Пол Маккартни и клетвена декларация, документираща разпадането на "Бийтълс".

Аукционът ще се проведе в четири етапа от 3 до 17 март, както на място в Ню Йорк, така и онлайн. Според "Кристис" част от приходите ще бъдат дарени за благотворителни цели. Избрани предмети от продажбата ще бъдат изложени публично в централата на аукционната къща в Лондон до четвъртък.

Продажбата обхваща също литература, спорт и история на киното. Най-ценният литературен предмет е оригиналният машинописен текст на романа "По пътя" на Джак Керуак, за който "Кристис" очаква оферти до 5 милиона долара. Изключителен спортен предмет е шампионският пояс в тежка категория на WBC, спечелен от Мохамед Али през 1974 г. след победата му над Джордж Форман в Rumble in the Jungle, с приблизителна стойност до 4 милиона долара.

Сред филмовите предмети са ръчно написаният сценарий на Силвестър Сталоун за "Роки" и чифт очила, носени от Майк Майърс в първия филм за Остин Пауърс.

