Правителството отстъпи и изтегля бюджета за 2026 г.

Правителството на премиера Росен Желязков изтегля проектобюджета на държавата за 2026 година от Народното събрание.

Министерският съвет ще предложи на Народното събрание да приеме решение за оттегляне законопроекта, съобщиха от правителствената пресслужба.

Решението е взето на неприсъствено заседание на правителството. Със същото решение се оттеглят и законопроектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и на държавното обществено осигуряване.

Решението на правителството вече е изпратено до Народното събрание. След гласуване от парламента кабинетът ще започне нова бюджетна процедура.

Междувременно в Министерството на финансите днес трябваше да се проведат разговори с работодателските организации и синдикатите за промени в бюджета за 2026 г., към който те имат остри критики. Близо 20 мерки бяха вече обсъдени миналата седмица след подновения социален диалог. Очакванията бяха МФ да остойности всяка мярка и да се реши, кои са реалистични да се случат догодина. След това трябваше правителството да внесе допълнителни доклади към трите бюджета, които да бъдат приети на второ четене.

Промяната в ситуацията около приемането на бюджета за 2026 г. се случва след мащабния протест снощи пред Президентството, Народното събрание и Министерския съвет. Граждани протестираха срещу проектобюджета за 2026 г. не само в София, но и в редица други градове на страната. Организатор на недоволството бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), а поводът – отказът на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов да бъде изтеглен от парламента вече внесения проектобюджет за следващата година. В късните часове в столицата имаше и безредици.

Очаквайте подробности.