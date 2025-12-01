Медия без
Няма кандидат-купувачи за "Лукойл Нефтохим"

Забраната за износ на дизел и авиогориво ще отпадне обяви министър Станков

Днес, 08:27
бТВ
Жечо Станков, министър на енергетиката

В Министерството на енергетиката няма постъпило официално искане, свързано със заявен инвеститорски интерес към активите на  руската „Лукойл" в България“, обяви министър Жечо Станков. 

"Писмата, които пристигат, са главно заявки от големи компании, които имат интерес да доставят суров петрол на България, които аз, естествено, препращам към особения управител. Тези писма са на база на комуникацията, която провеждах в продължение на три седмици с всички най-големи световни компании, а именно - за доставка на готови рафинирани продукти, дизел, бензин, така че, ако рафинерията спре, да можем да покриваме доставките", обясни Станков в предаването на бТВ "Защо, г-н министър". 

По повод на опцията, заложена в проектобюджета за догодина, ББР да вземе заем с държавна гаранция в размер на 2 млрд. евро за придобиването на "Лукойл Нефтохим", той коментира: "Това е една от възможностите. До такова решение може да се стигне при определени изисквания, особеният управител не може да го вземе самостоятелно, тъй като е необходимо разрешение на Министерски съвет".

Забраната за износ на дизел и авиационно гориво ще бъде отменена, каза още енергийният министър. Ограничението бе въведена като превантивна мярка, когато САЩ обявиха, че налагат санкции на руските петролни компании „Лукойл“ и „Роснефт“, но вече може да отпадне, тъй като България получи от Вашингтон временно изключение за бургаската рафинерия, обясни Станков. Той изтъкна, че спирането на износа е довело до намаляване на приходите на "Лукойл Нефтохим" и съответно на постъпленията в бюджета.

Министърът не се ангажира с конкретен срок за премахване на забраната, каза само, че това ще се случи "до седмици".

 

