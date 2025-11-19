Медия без
"Лукойл" настоява да продаде международните си активи накуп

Днес, 10:27
Централата на корпорацията в Москва
Централата на корпорацията в Москва

„Лукойл“ настоява международните му активи да бъдат продадени в един пакет, което усложнява сделката: много потенциални купувачи се интересуват само от отделни проекти. Това пише Bloomberg, позовавайки се на осведомени източници. Процесът се налага да бъде ускорен заради американските санкции, които влизат в сила на 13 декември. Американското министерство на финансите издаде разрешение компаниите да започнат преговори с „Лукойл“ до тази дата.

Въпреки настояването на руската компания да продаде целия си чуждестранен бизнес наведнъж, на опашка за проучване на активите са се наредили големи играчи: Exxon Mobil, Chevron, Abu Dhabi National Oil Co. (ADNOC) и американският инвестиционен фонд Carlyle Group. Част от кандидатите обаче разглеждат само отделни позиции. Вероятно продажбата ще се проведе по двуетапна схема, при която единен купувач – например финансова структура – ще изкупи целия пакет, а след това ще го препродаде на части.

По-рано „Лукойл“ вече беше договорил продажбата на целия международен блок на трейдъра Gunvor Group, основан от приятеля на Путин Генадий Тимченко, но сделката беше блокирана от САЩ. Сега Exxon и Chevron проучват дела на компанията в иракското находище „Западна Курна-2“, докато ADNOC проявява интерес преди всичко към газовите активи на „Лукойл“ в Узбекистан.

„Лукойл“ реши да продаде чуждестранните си активи след санкциите, наложени от американското Министерство на финансите в края на октомври. Ведомството обясни ограниченията с това, че Русия не проявява реална заинтересованост към мирния процес. По-късно Министерството на финансите на САЩ издаде специална лицензия, която разрешава сделки по продажбата на международните активи на „Лукойл“.

