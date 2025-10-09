КЗП хвана 13 магазина без етикети с двете валути

Общо 83 нарушения на Закона за въвеждане на еврото е установила Комисията за защита на потребителите днес. Направени са 125 проверки в търговски обекти за начина на обозначаване на цените в левове и евро, както и за движението на цените на определени стоки, за да се установи дали е налице обосновано увеличение, съобщиха от комисията. Част от проверките са осъществени съвместно с представители на Националната агенция за приходите.

Проверени са търговски обекти, които предлагат хранителни стоки и нехранителни продукти – дрехи, обувки, стоки за дома, оптики, аптеки, книжарници, магазини за детски стоки, козметика и др., както и заведения за хранене и развлечения. В тях откритите нарушения са 13 и са свързани с липса на цени в евро, изписване на обявените цени в левове и евро с различен размер и цвят, изписване на съответните валути с много по-дребен шрифт от цифрите. Законът предвижда глобите и имуществените санкции, в зависимост от нарушението, да варират от 400 лв. до 14 000 лв. От КЗП обаче не посочват дали са съставени актове за глоби.

Освен това към момента 70 големи търговци все още не публикуват цените на определените 101 групи стоки на интернет страниците си и не предоставят данни на Комисията за защита на потребителите. Проверка в платформата "Колко струва" показва, че всички големи търговски вериги вече публикуват данни за цените. Над 200 търговци с годишен оборот от над 10 млн. лв. са задължени да правят това всеки ден до средата на 2026 г. Санкциите за непредоставяне на информацията са от 10 000 до 100 000 лева при първо нарушение и от 20 000 до 200 000 лева при повторно.

Засилените проверки продължават, посочват от КЗП.