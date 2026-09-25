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КЗК даде 7 дни на "Лукойл Нефтохим"
за данни за цените на горивата

Днес, 19:04
Снимка: архив БГНЕС

Комисията за защита на конкуренцията изиска детайлни данни от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД във връзка с продължаващото наблюдение на пазара на търговия на едро с горива, постъпили сигнали в антимонополния орган и международната обстановка, която оказва пряко влияние върху пазара в Европа и България, съобщи комисията в прессъобщение.

Данните се изискват в рамките на предварително проучване по реда на чл. 38а от Закона за защита на конкуренцията. То е насочено към механизмите на формиране на цените на бензина и дизеловото гориво по веригата от доставката на суров петрол до реализацията на горивата на едро в страната.

Настоящото искане ще допълни информацията от двете дружества в рамките на предходното проучване на пазара на горива, въз основа на което през месец май тази година КЗК предложи пакет от 23 антикризисни мерки.

В рамките на проучването Комисията изиска от „Лукойл България“ ЕООД и „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД подробни данни за доставките, разходите и компонентите, които формират цените на едро на бензина и на дизеловото гориво за периода от 1 май до 28 септември 2026 г. Изискана е информация за икономическите елементи при формирането на цените и за прилаганата методика за изчисляване на себестойността.

Информацията трябва да бъде предоставена на КЗК в седемдневен срок. На базата на получените данни антимонополният орган ще анализира връзката между цената на суровината, производствените и останалите разходи и цените, на които бензинът и дизеловото гориво се предлагат на едро в България. След анализа на получената информация Комисията ще прецени последващите си действия в рамките на своите правомощия по Закона за защита на конкуренцията.

Преди няколко дни особеният управител на "Лукойл Нефтохим" Евгени Симеонов заяви, че рафинерията работи с много малък марж, но не конкретизира колко точно. Заедно с това Евростат съобщи, че ръстът на цените на горивата у нас е най-голям в ЕС.

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Ключови думи:

КЗК, ЛУКойл Нефтохим Бургас

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