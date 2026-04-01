Кризата "Ормуз" форсира газовия мегапроект Alaska LNG

Войната в Персийския залив и блокирането на Ормузкия пролив засилват интереса към проекти като Alaska LNG, които осигуряват алтернативни източници и маршрути на природен газ.

Войната в Близкия изток вдига интереса към Аlaska LNG - газов мегапроект на стойност 44 милиарда долара. Водещият инвеститор - Glenfarne, който притежава 75% от проекта, очаква окончателно одобрение за проектния газопровод тази година, а окончателното инвестиционно решение за експортния терминал да бъде взето в началото на 2027 г.

„Огромното предимство на Alaska LNG е, че товарите втечнен природен газ ще могат да пътуват до Северна Азия от всяка точка на света, без да се налага да преминават през критични места. Ето защо Тайван се присъедини, Тайланд се присъедини, Япония и Корея също се присъединиха за обеми“, обяснява главният изпълнителен директор на Glenfarne Брендън Дювал. „Не са необходими някакви специални танкери заради плаващите ледове там. Всеки LNG танкер от цял свят може да пристига и да отплава“, подчертава Дювал.

Според Адам Престидж, президент на Glenfarne Alaska LNG, доставките на LNG могат да започнат през 2031 г.

Компанията в момента работи за подписването на обвързващи споразумения за изкупуване на 80% от планирания капацитет за износ - 20 милиона метрични тона LNG годишно. До момента са осигурени кандидати за 13 млн. тона. След достигането на целта от 20 млн. тона споразуменията ще бъдат превърнати в обвързващи договори, за да се осигури финансиране за проекта.

Най-големите вносители на LNG за Япония - JERA и Tokyo Gas, са подписали предварителни споразумения за закупуване на общо 2 милиона тона годишно от Alaska LNG. Гръцката Danaos също има интерес.