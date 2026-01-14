Фермерска стачка тотално затваря границата с Гърция

Всички гранични пунктове в Гърция затварят напълно за автомобили в сряда в 12 часа, обявиха протестиращите фермери в южната ни съседка. Това означава блокиране и на българо-гръцката граница. Ще може да се минава само пеш. Досега стачката касаеше единствено преминаването на камиони.

Фермерите протестират повече от месец - заради забавени субсидии, искат по-малък акциз за горивата и т.н. След вчерашните разговори с премиера Кириакос Мицотакис не се стигна до особен напредък, затова ситуацията ескалира наново. За по-късно днес е насрочен още един разговор с аграрния министър.

От своя страна премиерът също втвърди позицията си. Гръцки медии съобщават, че е отправил 48-часов ултиматум - след 15 януари властите може да се намесят, тоест да разтурят силово протеста. Засега такива мерки не са предприемани. „Правителството изчерпа границите на своето разбиране към сектор, който подкрепя от години. След 45 дни това изпитание не може да продължава“, цитиран е Мицотакис. Той определя протестите като провокирани от "партийно мотивирано малцинство", изнудващо обществото.