Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Фермерска стачка тотално затваря границата с Гърция

Днес, 11:40
Гръцките фермери не се шегуват.
БГНЕС
Гръцките фермери не се шегуват.

Всички гранични пунктове в Гърция затварят напълно за автомобили в сряда в 12 часа, обявиха протестиращите фермери в южната ни съседка. Това означава блокиране и на българо-гръцката граница. Ще може да се минава само пеш. Досега стачката касаеше единствено преминаването на камиони.

Фермерите протестират повече от месец - заради забавени субсидии, искат по-малък акциз за горивата и т.н. След вчерашните разговори с премиера Кириакос Мицотакис не се стигна до особен напредък, затова ситуацията ескалира наново. За по-късно днес е насрочен още един разговор с аграрния министър.

От своя страна премиерът също втвърди позицията си. Гръцки медии съобщават, че е отправил 48-часов ултиматум - след 15 януари властите може да се намесят, тоест да разтурят силово протеста. Засега такива мерки не са предприемани. „Правителството изчерпа границите на своето разбиране към сектор, който подкрепя от години. След 45 дни това изпитание не може да продължава“, цитиран е Мицотакис. Той определя протестите като провокирани от "партийно мотивирано малцинство", изнудващо обществото.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

гръцки фермери, блокада, граница, ГКПП-та, Гърция

Още новини по темата

Гърците блокират напълно и безсрочно ГКПП "Кулата-Промахон"
13 Яну. 2026

Съдът отказа да предаде на Гърция българин, осъден там на 35 г.

08 Яну. 2026

Гръцките фермери започнаха нова 48-часова блокада на границата
08 Яну. 2026

Транспортният ни бизнес губи по €10 млн. седмично от блокадите в Гърция
05 Яну. 2026

Гърция вдига таксите за магистрали

01 Яну. 2026

Гръцките фермери върнаха блокадите по границата с България
27 Дек. 2025

Скопие не иска да помагаме с мазут
25 Дек. 2025

Гръцките фермери предизвикаха енергийна криза в РС Македония
23 Дек. 2025

15 души са арестувани на о. Крит заради кражба на земеделски субсидии
12 Дек. 2025

Гръцките фермери отново затварят граничните пунктове
08 Дек. 2025

Блокадата на "Кулата-Промахон" засегна и колите за България
06 Дек. 2025

Движението през ГКПП "Кулата" е възстановено
04 Дек. 2025

Гръцките фермери блокираха ГКПП "Кулата"
03 Дек. 2025

Гърция разкри мащабна "фабрика за бебета" с българско участие
25 Ноем. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Вековната злоба на роба не роди гнус към еврото
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: БСП предизборно си пребоядисва фасадата
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?