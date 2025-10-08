Депутати спешно гласуват "Лукойл" да продава активи само с решение на МС и ДАНС

"Лукойл" да може да продава свои активи в България само след одобрение от ДАНС и с решение на Министерски съвет. Това предлагат депутати от управляващата коалиция, които са внесли късно във вторник промени в Закона за насърчаване на инвестициите.

Още днес обаче две комисии в парламента се събраха на извънредно заседание в почивката на парламента - енергийната и икономическата комисии, и гласуваха на крак законовите промени на първо четене.

Вносители са Делян Добрев (ГЕРБ), Станислав Атанасов (ДПС-Ново начало), Иван Ибришимов (БСП) и Павела Митова (ИТН).

Предвижда се разпоредителни сделки с дружествени дялове и акции от капитала на „Лукойл-България“ ЕООД, „Лукойл Нефтохим Бургас" АД, „Лукойл ейвиейшън България“ ЕООД и „Състейнабъл енерджи съплай" ООД да стават само след положително становище на ДАНС и решение на Министерски съвет. Ако такива сделки се извършат без решение на правителството, те ще се считат за нищожни.

Същото се отнася и за разпореждане с недвижимо имущество на изброените компании.

"През годините назад "Лукойл" ОАО е развила сериозна мрежа от икономически субекти на територията на България, които на практика имат структуроопределящо значение за пазара на нефт и продукти от нефтен произход. Докато България постигна пълна диверсификация на доставките на нефт с произход Руска Федерация, собствеността на рафинерията остава отворен риск за националната сигурност на Република България и изискват механизми за гарантиране на националния и съюзен интерес", пише в мотивите на законопроекта.

Според вносителите с предложените нови законови текстове ще се гарантира, че активите на "Лукойл" могат да бъдат продадени или отдадени само на стратегически инвеститор от бранша, който може да осигури непрекъсната работа на активите в обхвата на този проект.

"Двойният контрол чрез писмено становище на ДАНС и решене на Министерски съвет ще позволи да се избегнат грешки от миналото, когато рафинерията е продадена на "Лукойл" ОАО само със становище на НСС, което е променяно няколко пъти по неясни подбуди", се казва още в мотивите.

Голямото бързане

Депутатите от енергийната и икономическата комисии гласуваха с голямо мнозинство законовите промени, но опозицията остро критикува спешното им приемане на първо четене. "Защо се прави това в момента? Намерихте ли купувач на "Лукойл Нефтохим"?", попита Ивайло Мирчев от ДБ. Той изрази съмнение, че бързането се прави не заради следване на националните интереси, а "за защита на интересите на един конкретен човек с голямо Д". Според депутата от ДБ лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски иска да има глас, когато се продава "Лукойл", затова налага сделката да се проведе само след одобрение от ДАНС.

Станислав Анастасов от ДПС-НН отвърна, че не те търсят купувачи на бургаската рафинерия, а "ортаците" на Мирчев - Кирил Петков и Асен Василев. Те обикаляли различни държави, но търсили инвеститор от името на "Лукойл", а не в интерес на България. "Питайте Атанас Атанасов как като председател на НСС навремето продаде "Нефтохим" на "Лукойл", обърна се Анастасов към Мирчев.

Бившият икономически министър Богдан Богданов, сега депутат от ПП, изрази опасения, че с новите поправки в Закона за насърчаване на инвестициите ще се заобиколи предвидения скрининг на кандидат-купувачите на активите на "Лукойл" от междуведомствения съвет към МС, сформиран в началото на годината. "Защо се изземва функцията на този съвет, в който влиза и ДАНС? Какво ще стане с предвиденото одобрение и от Европейската комисия?", попита Богданов.

Делян Добрев от ГЕРБ обясни, че сегашните текстове не гарантират, че рафинерията няма да бъде продадена на някой в услуга на руските интереси. "Компанията-купувач, ако е регистрирана в Румъния, няма да има никакъв скрининг", каза Добрев.

"Купувачът трябва да бъде от държава, която е наш съюзник и е от НАТО, а не да обслужва интересите на Русия. Сегашният скрининг не гарантира отказ, когато има прикрит купувач. Затова се налагат законови промени", обяви и Йордан Цонев от ДПС-НН.

Така и не стана ясно по време на общото заседание на двете комисии защо толкова спешно трябва да се приемат законовите поправки за продажбата на активите на "Лукойл". "Не твърдим, че вече има купувач. Просто казваме: Представете си, че това се случи", посочи Добрев.