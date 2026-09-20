Бабиш поиска "Нефтохим" да преработва чешки петрол на ишлеме

"Може би можем да намерим някакъв бизнес модел, при който да преработваме суров петрол във вашата рафинерия и да вземаме готовите продукти", заяви премиерът на Чехия Андрей Бабиш в излъчено в неделя интервю за Би Ти Ви.

Бабиш бе на посещение в София миналия четвъртък, когато се срещна с българския се колега Румен Радев.

"Много е интересно, че имате рафинерия, която е специална. Защото е нещо като… Същото е като в Германия – собствениците са от Русия, но българската държава я управлява, има санкции и така нататък. Но е жалко, че този капацитет на рафинерията не се използва. Използва се само наполовина – 6 милиона, тоест 50%", обясни чешкият премиер, след което направи и офертата за преработка на техен петрол в "Лукойл Нефтохим".

Прага продължава да координира инициативата за боеприпаси за Украйна, макар и при финансиране от други държави, а Бабиш участва и в срещата на „Коалицията на желаещите“ през юли. В същото време той остава един от най-острите критици на европейската Зелена сделка.

„Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната в Украйна. Тя продължава вече 1666 дни, което е повече от Първата световна война. Хора умират, страната е разрушена. И Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната, защото това е преди всичко наш проблем“, казва Бабиш.

По думите му решението трябва да се търси „по дипломатически път“. „Имаме дипломати, трябва да поемем инициативата и, разбира се, заедно с президента Зеленски да намерим решение за прекратяване на войната“, посочва той.

Попитан за думите на своя домакин, министър-председателя на България Румен Радев, че „Европа може да съществува без Русия, но Европа трудно ще съществува дълго срещу Русия“, Бабиш отговори, че страната му е в Европейския съюз и НАТО и има съюзници.

„Вижте, ние сме в Европейския съюз, ние сме в НАТО, имаме съюзници. Проблемът е, че Европа трябва да поеме инициативата по отношение на войната“, каза той.

Бабиш коментира и чешката инициатива за боеприпаси за Украйна. Той обясни, че преди изборите е критикувал инициативата, защото не е знаел подробности за нея.

„Първо, ние не знаехме нищо за инициативата за боеприпасите. Второ, преди изборите обещахме, че няма да изпращаме пари на Украйна, защото нямаме достатъчно пари за чешките граждани. А предишното правителство в продължение на една година говореше за войната и за Украйна. Те не говореха за чешките граждани. Затова загубиха изборите, въпреки че всички медии ги подкрепяха“, смята Бабиш.

По думите му промяната е дошла, след като е станало ясно, че компаниите, участващи в инициативата, плащат данъци в Чешката република. „Когато научихме за инициативата за боеприпасите и разбрахме, че тези компании плащат данъци в Чешката република и това носи приходи на бюджета, продължихме с тази инициатива“, заяви той.