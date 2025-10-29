Медия без
Има трети задържан за обира в Лувъра

30 Окт. 2025Обновена
Стълбата, с която крадците са се качили до залата с бижутата.
ЕРА/БГНЕС
Стълбата, с която крадците са се качили до залата с бижутата.

Има трети заподозрян за обира на Лувъра, който е задържан. Тази информация беше съобщена от френския телевизионен канал BFM TV. Заподозреният е задържан вечерта на 29 октомври в Париж. В момента той е в полицейски арест, където следователите вече са го разпитали.

Мъжът е бил арестуван в сряда вечер в района на Париж, съобщава телевизията. Според разследващите той е присъствал на местопрестъплението.

Първите двама арестувани за обира са признали частично вината си. Мъжете, които са на 34 и 39 години, бяха задържани в събота, живеят в Обервилие край Париж и имат съдебно минало, припомня БНР.  Единият в момента е под съдебно наблюдение заради друго участие в грабеж. Двамата са разкрити по следите от ДНК, оставени на местопрестъплението. 

Прокурорът на Париж Лор Бекюо отказа да разкрие подробности за хода на разследването, най-вече относно издирването на четвъртия извършител. Но не се изключва възможността в обира да е замесен по-широк кръг от хора. Изследвани са около 250 проби и множество видеозаписи, но засега безценните бижута не са открити. Отхвърлят се версиите за замесени хора от музея.

Обвиненията срещу арестуваните мъже са за обир и участие в престъпна група. Наказанията са съответно до 15 и 10 години затвор.

